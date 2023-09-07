Esra Dermancıoğlu yüzünü çorapla gerdirip dalga geçti. Seda Sayan'dan yanıt geldi

Fatmagül'ün Suçu Ne adlı dizideki rolüyle geniş bir kitle tarafından tanınan oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan bir isim...

Gündelik hayatına dair bol miktarda paylaşımda bulunan ve pek çok videsunda da nasıl göründüğüne çok takılmayan Dermancıoğlu son olarak estetik operasyonlarıyla gündeme gelen isimlere göndermede bulundu.

İsim vermeden Seda Sayan'a bir gönderme yapan Esra Dermancıoğlu, yaptığı paylaşıma "Tanju Babacan bana bedavaya estetik yaptı. Canım dostum çok güzel oldu" notunu düştü.

SEDA SAYAN'DAN YORUM GELDİ

Dermancıoğlu'nun çektiği estetik videosuna kayıtsız kalmayan Seda Sayan, videoya yapılan yorumlarda kendisini gösterdi ve "Ya Esraaaa" notunu düştü.