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Esra Erol ve Müge Anlı'nın programı kaldırılıyor mu?

Gündüz kuşağı yayınlanan programlara şikayetler gittikçe çoğalıyor. RTÜK'e gelen sayısız şikayet sonrası gündüz kuşağı programlarının kaldırılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 09:41
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Esra Erol ve Müge Anlı'nın programı kaldırılıyor iddiası.

Esra Erol ve Müge Anlı'nın programı kaldırılıyor mu?
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Her gün hafta içi yayınlanan gündüz kuşağı programlarında işlenen konular sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Reyting amaçlı aile kurumunu bozduğu iddiasıyla programlara çok sayıda şikayet yağıyor. Bu programların başında ise ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Esra Erol'un programları var.

RTÜK'TEN YENİ HAMLE

Geçen günlerde bazı diziler ve programları takibe alan RTÜK'ün bu kez gündüz kuşağı yayınları için devreye girdiği iddia edildi.

KALDIRILMA İDDİASI GÜNDEM OLDU

Aydınlık gazetesinin haberine göre, RTÜK'e iki program hakkında yoğun şikayet gittiği ve Esra Erol ile Müge Anlı'nın programının kaldırılması yönünde hazırlık olduğu öne sürüldü. 

ŞOK GELİŞMEYE KARŞILIK VERDİ

Programlarının kaldırılması iddiası karşısında Müge Anlı cephesi sessizliğini korurken, Esra Erol cephesinden konuya karşılık geldi. Esra Erol'un ATV resmi hesabından yapılan paylaşımda "Yolculukta Esra Erol olmazsa olmaz" paylaşımına yer verildi. 

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Betül Kahraman
24.01.2023 10:56
Kurtarınız çok kötüler. Çok.  
 
Macit
24.01.2023 10:08
İnsanların ayıplarının, hatalarının üzerinde tepinen bir toplum gelişir mi? Sürekli kötülüğün konuşulduğu yerde iyilik hakim olur mu? Günahların konuşulmamasını tavsiyesi bu yüzden mi?  
 
Can Eker
24.01.2023 10:04
Geç bile kalındı.Çok az kisininin yasadigi bu rezillikleri her gün ekrana getirirseniz,toplum bunlari normal kabul etmeye başlar.3,bes kisi zengin olacak ,reyting için toplumun ahlakini bozmayın .  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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