Esra Erol ve Müge Anlı'nın programı kaldırılıyor mu?

Her gün hafta içi yayınlanan gündüz kuşağı programlarında işlenen konular sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Reyting amaçlı aile kurumunu bozduğu iddiasıyla programlara çok sayıda şikayet yağıyor. Bu programların başında ise ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Esra Erol'un programları var.

RTÜK'TEN YENİ HAMLE

Geçen günlerde bazı diziler ve programları takibe alan RTÜK'ün bu kez gündüz kuşağı yayınları için devreye girdiği iddia edildi.

KALDIRILMA İDDİASI GÜNDEM OLDU

Aydınlık gazetesinin haberine göre, RTÜK'e iki program hakkında yoğun şikayet gittiği ve Esra Erol ile Müge Anlı'nın programının kaldırılması yönünde hazırlık olduğu öne sürüldü.

ŞOK GELİŞMEYE KARŞILIK VERDİ

Programlarının kaldırılması iddiası karşısında Müge Anlı cephesi sessizliğini korurken, Esra Erol cephesinden konuya karşılık geldi. Esra Erol'un ATV resmi hesabından yapılan paylaşımda "Yolculukta Esra Erol olmazsa olmaz" paylaşımına yer verildi.