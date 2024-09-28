Esra Erol'daki yasak aşk canlı yayına damga vurdu! Aldatma nedeni şoke etti

Esra Erol’un programına katılan Ayhan, abisinin yakın arkadaşı Emin Har ve eşi Esma'nın yasak aşk yaşadığını iddia etmişti. Esra Erol’un programda eşiyle yüzleşen Esma, eşi Ayhan'ın "Çok iyi biri olduğu için" sıkılıp eşinin en yakın arkadaşına kaçtığını söyledi. Esma’nın "Kendisi çok iyi niyetli biri ama görücü usulü evlendim onu hiç sevmedim" sözleri herkesi şoke uğrattı.

Ayhan, çocuklarını terk edip Emin’e kaçan Esma’nın yasaklı maddeler kullandığını ayrıca Emin Har’dan şiddete uğradığını ileri sürdü.

“BEN YANIMDA İŞ VERDİM HARAM ZIKKIM OLSUN”

Ayhan, ''Emin'e ben yanımda inşaatta iş verdim. Ekmeğimi yedi, suyumu içti, Emin'e 'abi' diyordum haram zıkkım olsun. Ben onları Allah'a havale ettim. Emin, Esma'yı dövdüğünde yanıma geldi, Emin'den şiddet görüyor. Ben de boşanmak istedim adliyeye mahkemeye gelmedi. Çocuklarını gösterdim, şu an çocuklar Esma'yı görmek istemiyor” ifadelerini kullandı.

“İMAM NİKAHI KIYIP YÜZÜK TAKTI”

30 yıllık arkadaşı eşiyle ilişki yaşayan Ayhan, "Benden boşanmadığı halde imam nikahı kıyıp yüzük taktı. Esma'nın kardeşi Kardelen'in telefonunda Emin enişte yazıyordu öyle öğrendim'' ifadelerini kullandı.

“MASAYA YUMRUĞUNU VURAN BİRİNİ İSTİYORUM”

Esma ise "Eşimin iyi olması benim sinirimi bozmaya başladı. Masaya yumruğunu vuran birini istiyorum." sözleriyle şoke etti. Emin ise "Esma'yı kocası Ayhan'dan kurtarın. Ben Esma'yı ailesinden istedim. Evli Esma ile nişan yaptım" dedi.

"ATA'M SİZİN GİBİ İNSANLARI BİLDİĞİ İÇİN…”

"Ailesinin rızasını aldım." diyen Emin "İmam nikahı ayrı bir şey o Allah'ın anayasası. Resmi nikahı Mustafa Kemal Atatürk çıkarttı" sözlerinin üzerine Esra Erol "Ata'm sizin gibi insanları bildiği için bu kanunları düzenledi? Yıllar öncesinde bunun adını koymuş" yanıtını verdi.