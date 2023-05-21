Esra Erol'un küçük oğlu canlı yayına damga vurdu

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Uzun yıllardır atv ekranlarında program sunan Esra Erol, canlı yayına oğulları ile çıktı Küçük oğlu Ömer ile arasında geçen diyalog ise yayına damga vurdu. Annesinin her sorusuna "Hayır" yanıtını veren minik Ömer, sempatik halleriyle kendine hayran bıraktı.

Ömer Özbir'in annesinin "Herkes diyor ki: Ne kadar çok Esra'ya benziyor. "Küçük Esra" diyorlar" sözleri üzerine verdiği yanıt ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. O anlar Esra Erol'un eşi Ali Özbir'i kahkahaya boğdu.

ANNESİNE BENZEDİĞİNİ BİR TÜRLÜ KABULLENMEDİ

Annesine benzemediğini dile getiren Ömer, "Kime benziyorsun" sorusunu "Babama" şeklinde yanıtladı.

Ali Özbir ise o anları "Hahahaha" notuyla sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Özbir'in paylaşımı sosyal medyada büyük ses getirirken minik Ömer sevimli halleriyle yüzleri gülümsetti.