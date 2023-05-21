Esra Erol'un küçük oğlu canlı yayına damga vurdu

Esra Erol,19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramı dolayısıyla çocuklarını canlı yayına çıkardı. Büyüdükçe annesine benzeyen Ömer ile Esra Erol'un diyaloğu gülmekten kırdı geçirdi.

Esra Erol'un küçük oğlu canlı yayına damga vurdu

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Uzun yıllardır atv ekranlarında program sunan Esra Erol, canlı yayına oğulları ile çıktı Küçük oğlu Ömer ile arasında geçen diyalog ise yayına damga vurdu. Annesinin her sorusuna "Hayır" yanıtını veren minik Ömer, sempatik halleriyle kendine hayran bıraktı.

screenshot-24-nav3.webp

Ömer Özbir'in annesinin "Herkes diyor ki: Ne kadar çok Esra'ya benziyor. "Küçük Esra" diyorlar" sözleri üzerine verdiği yanıt ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. O anlar Esra Erol'un eşi Ali Özbir'i kahkahaya boğdu.

ANNESİNE BENZEDİĞİNİ BİR TÜRLÜ KABULLENMEDİ

Annesine benzemediğini dile getiren Ömer, "Kime benziyorsun" sorusunu "Babama" şeklinde yanıtladı.

ekran-goruntusu-2023-05-21-094228.png

Ali Özbir ise o anları "Hahahaha" notuyla sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Özbir'in paylaşımı sosyal medyada büyük ses getirirken minik Ömer sevimli halleriyle yüzleri gülümsetti.

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Son Haberler
Ünlü iş insanını 6 yıllık şoförü soydu Güncel
Ünlü iş insanını 6 yıllık şoförü soydu
21 Mayıs Pazar TV yayın akışında ne var? 21 Mayıs Pazar Cumartesi bugün hangi diziler var? Keşfet
21 Mayıs Pazar TV yayın akışında ne var? 21 Mayıs Pazar Cumartesi bugün hangi diziler var?
Polonya'daki karşılaşmada tribünler dumanaltı. O anlar sosyal medyada gündem oldu Spor
Polonya'daki karşılaşmada tribünler dumanaltı. O anlar sosyal medyada gündem oldu
Hamburg’daki konsoloslukta AKP ve MHP dışındaki partilerin müşahitlerine izin verilmiyor iddiası Siyaset
Hamburg’daki konsoloslukta AKP ve MHP dışındaki partilerin müşahitlerine izin verilmiyor iddiası
İki göz damlası 14 kişiyi kör etti. Bu belirtilere dikkat Sağlık
İki göz damlası 14 kişiyi kör etti. Bu belirtilere dikkat
Sığınmacı istilası terörün kendisidir. ‘Göç artık masum değil’ Güncel
Sığınmacı istilası terörün kendisidir. ‘Göç artık masum değil’