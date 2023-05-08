Esra Ezmeci' nin verdiği cevap olay oldu. Takipçisinden gelen soru şoke etti

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, ilişki ve cinsellik tavsiyeleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ezmeci son olarak yine soru cevap yaptı. Ancak ünlü isme gelen soru şoke etti. Bir kadın takipçi eşinin cinsel organıyla ilgili öyle bir soru sordu ki...

Esra Ezmeci' nin verdiği cevap olay oldu. Takipçisinden gelen soru şoke etti

FOX TV ekranlarında yayınlanan 'Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya' programının final yapmasının ardından sosyal medyada paylaşımlarına ve tavsiyelerine devam eden Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci soru-cevap aktivitesiyle dikkat çekti.

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Instagram hesabından soru-cevap etkinlikleri düzenleyen Esra Ezmeci, bu sefer gelen soru karşısında resmen şaşkına döndü.

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Ezmeci'ye gelen soruda "Kocamın cinsel organı küçük tuzlu suyla büyür mü bekletsek?" yazıyordu.

''TURŞU MU KURACAKSINIZ...''

Bu soruya şoke olan ünlü isim açıklamasında "Turşu mu kuracaksınız? Öyle şeyler yapmayın. Sadece enerji dengelemek için banyo sonrası durulanmak için kullanın" dedi.

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