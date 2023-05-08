Esra Ezmeci' nin verdiği cevap olay oldu. Takipçisinden gelen soru şoke etti

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, ilişki ve cinsellik tavsiyeleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ezmeci son olarak yine soru cevap yaptı. Ancak ünlü isme gelen soru şoke etti. Bir kadın takipçi eşinin cinsel organıyla ilgili öyle bir soru sordu ki...