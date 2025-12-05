Merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Gaziapaşa Atatürk İlkokulu’nda meydana geldi. Kahramanmaraş Ortaokulu’nda bazı öğrenciler, kaynağı belirsiz koku nedeniyle öksürmeye başladı. Öğrencilerde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti de görülürken, yöneticiler okulu tahliye etti. İhbar üzerine okula AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Kokudan etkilenen 17 öğrenci ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ekipler ise öğrencilerin hastanelere kaldırılmalarına neden olan kokunun tespiti için inceleme yaptı.

İlk incelemelerde okulun, su, elektrik ve doğal gaz tesisatlarında bir olumsuzluk tespit edilemedi.

‘DİĞER ÇOCUKLARI EVLERİNE GÖNDERDİK’

Olayın ardından İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur da okula giderek okul yönetimi ve ekiplerden bilgi aldı.

Daha sonra bir açıklama yapan Baydur, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Öğrencilerin şu an gözlem amaçlı hastanelerde tutulduğunu belirten

Baydur, “Bir gazdan kaynaklı önce birkaç çocuğumuzda başlayan mide bulantısı şeklinde bir sorun var. Arkasından bundan etkilenen birkaç çocuğumuz daha oldu. Onları tedbir amaçlı hastaneye gönderdik ama hepsinin sağlık durumu iyi. Sadece kontrol amaçlı gözlem yapılıyor şu an hastanede. Toplamda 17 öğrencimiz gözlem amaçlı hastanede bekliyor. Tabii konunun detayını çok bilemediğimiz için risk almama adına diğer çocuklarımızı da evlerine gönderdik yarım gün eğitime ara vermiş olduk” diye konuştu. Kokunun kaynağının tespiti için ekiplerin çalışmasının devam ettiği belirtildi.

KBRN NEDİR: Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer kelime grubunun kısaltması olarak kullanıl- maktadır. Genel olarak bu terim kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin kasten veya kazaen yayılmasıyla oluşan, insan ve çevre için zararlı ve teh- likeli durumları ifade etmektedir.