Eşref Rüya fragmanıyla ekran başına kilitledi! Nisan, Eşref'i vuracak mı?

Kanal D’nin heyecan dolu dizisi Eşref Rüya, yeni bölümü yayınladığı fragmanla izleyicileri ekran başına kilitledi. Fragmanda dikkat çeken “Nisan Eşref’i gerçekten vuracak mı?” sorusu başta olmak üzere pek çok soruyu akıllara getirdi.

NİSAN EŞREF’İ VURACAK MI?

Yeni yayınlanan fragmanda Nisan’ın elinde silahla Eşref’e doğrulttuğu sahneler dikkat çekti. Fragmanın sonunda duyulan silah sesi ise “Eşref vuruldu mu?” sorusu en çok merak edilenler arasında...

Elde edilen bilgilere göre bu sahne dizinin kırılma noktalarından biri olacak. Nisan’ın Eşref’i vurma kararı, sadece ikili arasındaki ilişkiyi değil, dizideki tüm dengeleri değiştirecek.

YENİ FRAGMAN NEFES KESTİ

Kanal D tarafından yayınlanan 4. bölüm fragmanı, izleyicilerde gerilimi zirveye taşıdı. Nisan’ın silahla görüldüğü sahne, Serdar’ın otel cinayetine ilişkin yürüttüğü soruşturmayla birleşince, yeni bölümde hareketli dakikaların yaşanacağı anlaşılıyor. Fragmandaki “Her şey bu gece değişecek” sözü, bölümün dönüm noktası olacağına işaret ediyor.