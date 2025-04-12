Eşref Rüya fragmanıyla ekran başına kilitledi! Nisan, Eşref'i vuracak mı?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eşref Rüya fragmanıyla ekran başına kilitledi! Nisan, Eşref'i vuracak mı?

Kanal D’nin pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Eşref Rüya, 4. bölüm fragmanıyla izleyicileri ekran başına kitledi. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrollerinde yer aldığı dizide “Nisan gerçekten Eşref’i vuracak mı?” sorusu sosyal medyanın en çok konuşulan konular arasına girdi. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

Kanal D’nin heyecan dolu dizisi Eşref Rüya, yeni bölümü yayınladığı fragmanla izleyicileri ekran başına kilitledi. Fragmanda dikkat çeken “Nisan Eşref’i gerçekten vuracak mı?” sorusu başta olmak üzere pek çok soruyu akıllara getirdi.

uu.webpNİSAN EŞREF’İ VURACAK MI?

Yeni yayınlanan fragmanda Nisan’ın elinde silahla Eşref’e doğrulttuğu sahneler dikkat çekti. Fragmanın sonunda duyulan silah sesi ise “Eşref vuruldu mu?” sorusu en çok merak edilenler arasında...

Elde edilen bilgilere göre bu sahne dizinin kırılma noktalarından biri olacak. Nisan’ın Eşref’i vurma kararı, sadece ikili arasındaki ilişkiyi değil, dizideki tüm dengeleri değiştirecek.

x.webpYENİ FRAGMAN NEFES KESTİ

Kanal D tarafından yayınlanan 4. bölüm fragmanı, izleyicilerde gerilimi zirveye taşıdı. Nisan’ın silahla görüldüğü sahne, Serdar’ın otel cinayetine ilişkin yürüttüğü soruşturmayla birleşince, yeni bölümde hareketli dakikaların yaşanacağı anlaşılıyor. Fragmandaki “Her şey bu gece değişecek” sözü, bölümün dönüm noktası olacağına işaret ediyor.

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