Reyting rekortmeni olan Eşref Rüya bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Bu yeni bölümde Eşref Nisan’dan şüphe ediyor. Eşref'in tıpkı Çiğdem'e yaptığı gibi Nisan'a bir kolye hediye ediyor. Kolyenin içerisinde dinleme cihazı olup olmadığı bilinmezken Eşref’in hediyesinin fiyatı merak konusu oldu.

Son bölümde Eşref, Nisan'ın muhbir olabileceğini öğrenerek büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Eşref Nisan'a kolye hediye ediyor.

ÇİĞDEME DİNLEME CİHAZLI KOLYE VERMİŞTİ

Hatırlarsanız Eşref Rüya'da Eşref, Çiğdem için dinleme cihazı yerleştirilmiş bir kolye yaptırmış ve hediye etmişti.

Eşref'in Nisan'a hediye ettiği kolyenin fiyatı dikkatli seyircisi tarafından merak edildi.

Eşref Rüya'daki kolye 'Yuvarlak Kesim Cam Kolye' olarak geçiyor ve fiyatı

2.999,99 TL olduğu görüldü.