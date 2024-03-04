Estetik ameliyat oldu Bir gün sonra otelde öldü İsveçli aile hukuk savaşı başlattı

Sağlık turizmi kapsamında İsveç'ten İstanbul'a gelerek özel bir hastanede estetik ameliyat olduktan 1 gün sonra hayatını kaybeden 33 yaşındaki kadının ailesi şikayetçi oldu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan şikayette bulunan aile dilekçesinde “Geride 8 yaşında bir kız çocuğu, acılı bir baba ve anne bırakılmıştır” sözlerine yer verdi. Acılı aile sorumluların tespit edilip cezalandırılması talep edildi.

Yurtdışında yaşayan ve internetten gördüğü estetik ameliyat işlemleri yapan bir şirket ile anlaşarak İstanbul'daki özel bir hastanede 3 ameliyat geçiren 33 yaşındaki Inger Jeanette Bengtsson, taburcu edilerek bir otele yerleştirildi. Otelde ölü bulunan kadının ailesi olaya ilişkin avukatları aracılığı ile şikayetçi oldu.

AİLESİ SAVCILIĞA ŞİKAYET DİLEKÇESİ VERDİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı‘na müşteki avukatları aracılığı ile sunulan şikayet dilekçesinde, İsveç vatandaşı Inger Jeanette Bengtsson’un 1 Kasım 2023 tarihinde hayatını kaybettiği söylenerek “Geride 8 yaşında bir kız çocuğu, acılı bir baba ve anne bırakılmıştır” denildi. Dilekçede kadının babası Johan Hakan Bengtsson kızının ölümünden sorumlu olanların belirlenerek cezalandırılmasını talep ettiği belirtildi.

HASTANEYİ İNTERNETTEN BULDU



Ölen kadının 31 Ekim 2023 tarihinde İstanbul'da özel bir hastanede estetik plastik cerrahi ameliyatı olduğu kaydedilen dilekçede, yapılan işlemlerin karından yağ aldırma, kalça büyütme ve meme büyütme ameliyatları olduğu söylendi. Maktulün bu ameliyatlardan 1 gün sonra vefat ettiği de dilekçede vurgulandı.

Jeanette Bengtsson’un İsveç’ten Türkiye’ye bu ameliyatları olmak için internette reklamlarını gördüğü bir şirketi aradığı, bütün yazışmaları ve anlaşmayı WhatsApp üzerinden yaptığı kaydedildi.



6 BİN 490 EURO ELDEN ÖDEME YAPTI

Genç kadının Türkiye’ye geldiğinde şirket ile aralarındaki anlaşma gereği 6 bin 490 Euro‘yu elden nakit olarak ödediği de dilekçede belirtildi. Estetik ameliyat şirketinin maktulün operasyonlarını özel hastanede yaptığı ve sonrasında anlaşma gereğince Küçükçekmece’deki bir otele yerleştirdiği dilekçede kaydedildi.

Verilen dilekçede “Ölümün bir gün önce yapılan üç ameliyattan sonra meydana gelmiş olması ölüm nedeninin bu ameliyatlar veya sonrasında gelişen komplikasyonlar sonucu olduğunu göstermektedir” vurgusu yapıldı. Dilekçede ameliyatın yapıldığı özel hastaneden bugüne kadar hiçbir açıklama yapılmadığı da belirtildi.



Aile verdiği dilekçede ameliyat öncesi ve sonrasındaki tüm evrakların ve raporların getirtilmesi, ameliyatı ve taburcu işlemini yapan doktorların kimliğinin belirlenmesini istedi. Aile kızlarının ölümüne ilişkin sorumluluğu belirlenmesini, bu kişilerden şikayetçi olduklarını kamu davasının açılmasının talep ettiler.

"OTELE GELDİKTEN BİRKAÇ SAAT SONRA VEFAT ETTİ"

Olaya ilişkin açıklama yapan Avukat Hasan Gürbüz ise genç kadının Türkiye’ye estetik operasyonları olmak için geldiğini, meme, kalça büyütme ve karından yağ aldırma ameliyatı yapıldığını belirterek kadının 63 kilo olmasına rağmen 90 kiloymuş gibi karnından yağ çekildiğini söyledi.

Ödemenin nakit olarak yapılmasının kayıt dışılığa işaret ettiğini belirten Gürbüz, "Niçin yapıyor bunu sağlık turizmi yapan firmalar? Vergi vermemek için yapıyorlar. Kızımızı yurt dışından Türkiye’ye getiren sağlık turizmi firması hastaneye daha fazla para ödememek için ameliyattan sonra hastaneden çıkartıyor. Anlaşmalı olduğu otele götürüyor." diye konuştu.

Genç kadının otele gelmesinden birkaç saat sonra öldüğünü vurgulayan Gürbüz, küçük bir kızı olması nedeni ile ailesinin Türkiye'ye gelemediğini "Türkiye’de hakkımız korunur mu? Yoksa olay örtbas edilir mi? şeklinde endişeleri vardı. Ben kendilerine böyle bir şey olmayacağını Türkiye’nin ciddi bir hukuk devlet olduğunu söyledim." dedi.