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Büşra Pekin'den itiraf. Estetik haberleriyle gündem olmuştu

Estetik haberleriyle magazin dünyasında gündem olan ünlü oyuncu Büşra Pekin, sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafla basın mensuplarını uyardı. 

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 11:08
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Estetik haberleriyle gündem olmuştu! Büşra Pekin'den itiraf

Büşra Pekin'den itiraf. Estetik haberleriyle gündem olmuştu
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Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla yıldızı parlayan ve son dönemde yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri haline gelen ünlü oyuncu Büşra Pekin, estetik açıklaması yaptı.

"SETİ ÇOK ÖZLEDİM"

Son dönemde sık sık estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen oyuncu, önlemini baştan aldı. Pekin, senaryosunu Hasan Can Kaya’nın yazdığı, yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü’nün oturduğu 'Çok Aşk' setini çok özlediğini söyledi.  

24 ŞUBAT'TA VİZYONA GİRECEK 

 

Oyuncu, 24 Şubat'ta vizyona gireceği Çok Aşk filminin setinden bir kare paylaştı. Yapımda Ayla'yı oynayan Pekin, "Ayla... Çok Aşk seti özlendi" diye yazdı.

"ESTETİK HABERLERİ ÇIKARMAYIN"

Şebnem Sönmez, Barış Yıldız ve Uğur Yücel'le kamera karşısına geçen oyuncu, açıklamayı ise gecikmeden yaptı.  Pekin, "Not/ Yüzümde film için gerginleştirici bant uygulaması var. Estetik haberleri çıkarmayın" diyerek, gülücük işareti yaptı. 

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