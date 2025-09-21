Estetik mağdurlarıyla ilgili yeni gelişme! Yargıtay'dan emsal karar

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, burun estetiği sonrası memnun kalmayan hastalarla ilgili önemli bir karar imza attı. Artık burun ameliyatı sonucundan memnun olmayan vatandaşlar ödemelerini geri talep edebilecek.

"AKSİ HALDE..."

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin kararında, estetik ameliyatların eser sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirtildi. Kararda “Bu bakımdan eserin fen ve sanat kurallarına uygun, iş sahibinin beklentilerini karşılar özellikleri taşıması aranır, aksi halde eserin ayıp olduğu kabul edilir” ifadeleri dikkat çekti.

Yüksek Mahkeme kararında “Davacı estetik amaçlı olarak davalıya başvurmuş olduğuna göre, estetik ameliyat yapılmak suretiyle istenilen ve kararlaştırılan amaca uygun güzel bir görünüm sağlanması” gerektiğine dikkat çekerek “Burada yüklenici, eseri, sahibinin yararına olacak şekilde ve ona hiçbir zarar vermeden meydana getirmek yükümlülüğü altındadır” dedi.

HAYATLARINI KAYBETMİŞLERDİ

Öte yandan karar akıllara Temmuz ayında (2025)Tuzla’daki özel bir hastanede burun estetiği ameliyatı olan Ramazan Ak'ın (45) fenalaşarak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını, aynı hastanede daha önce de yağ aldırma operasyonu geçiren Brezilyalı model ve şarkıcı Ana Barbara Buhr Buldrini'nin hayatını kaybettiği skandallarını getirdi.

Estetik ameliyat hatası nedeniyle canlarından olan hasta yakınları, doktora ve ameliyatın yapıldığı hastaneye tazminat davası açabiliyor.

Yetkililer, vatandaşlara sık sık 'estetik' yaptıracaklarıı hastanede ve doktoru iyi araştırmaları önerisinde bulunuyor.