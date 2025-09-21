Estetik mağdurlarıyla ilgili yeni gelişme! Yargıtay'dan emsal karar

Düzenleme: Kaynak: NTV
Estetik mağdurlarıyla ilgili yeni gelişme! Yargıtay'dan emsal karar

Son zamanlarda 'güzellik' uğruna ameliyat mamasına yatan vatandaşların hayatlarının kabusa dönmesi hukuku harekete geçirdi. Yargıtay’dan emsal estetik kararı çıktı.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, burun estetiği sonrası memnun kalmayan hastalarla ilgili önemli bir karar imza attı. Artık burun ameliyatı sonucundan memnun olmayan vatandaşlar ödemelerini geri talep edebilecek.

"AKSİ HALDE..."

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin kararında, estetik ameliyatların eser sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirtildi. Kararda “Bu bakımdan eserin fen ve sanat kurallarına uygun, iş sahibinin beklentilerini karşılar özellikleri taşıması aranır, aksi halde eserin ayıp olduğu kabul edilir” ifadeleri dikkat çekti.

Yüksek Mahkeme kararında “Davacı estetik amaçlı olarak davalıya başvurmuş olduğuna göre, estetik ameliyat yapılmak suretiyle istenilen ve kararlaştırılan amaca uygun güzel bir görünüm sağlanması” gerektiğine dikkat çekerek “Burada yüklenici, eseri, sahibinin yararına olacak şekilde ve ona hiçbir zarar vermeden meydana getirmek yükümlülüğü altındadır” dedi.

HAYATLARINI KAYBETMİŞLERDİ

Öte yandan karar akıllara Temmuz ayında (2025)Tuzla’daki özel bir hastanede burun estetiği ameliyatı olan Ramazan Ak'ın (45) fenalaşarak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını, aynı hastanede daha önce de yağ aldırma operasyonu geçiren Brezilyalı model ve şarkıcı Ana Barbara Buhr Buldrini'nin hayatını kaybettiği skandallarını getirdi.

Estetik ameliyat hatası nedeniyle canlarından olan hasta yakınları, doktora ve ameliyatın yapıldığı hastaneye tazminat davası açabiliyor.

Yetkililer, vatandaşlara sık sık 'estetik' yaptıracaklarıı hastanede ve doktoru iyi araştırmaları önerisinde bulunuyor.

Son Haberler
CHP Olağanüstü Kurultay'ı toplanıyor
CHP Olağanüstü Kurultay'ı toplanıyor
Fırtına gibi bir macera! Sel sularında botla yolculuk: Rize'nin şaşırtıcı hikayesi
Fırtına gibi bir macera! Sel sularında botla yolculuk: Rize'nin şaşırtıcı hikayesi
Van Gölü sahilinde hummalı temizlik
Van Gölü sahilinde hummalı temizlik
Estetik mağdurlarıyla ilgili yeni gelişme! Yargıtay'dan emsal karar
Estetik mağdurlarıyla ilgili yeni gelişme! Yargıtay'dan emsal karar
Fenerbahçe kongresinde Aziz Yıldırım fırtınası! İstemediği maddeler veto edildi
Fenerbahçe kongresinde Aziz Yıldırım fırtınası! İstemediği maddeler veto edildi