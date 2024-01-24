Eşyalarını kurtarmak için yanan barakaya giren işçi yaşamını yitirdi

Kaynak: DHA
Eşyalarını kurtarmak için yanan barakaya giren işçi yaşamını yitirdi
Kocaeli’de bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı barakada çıkan yangında eşyalarını kurtarabilmek için içeriye giren işçi yaşamını yitirdi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir toplu konut inşaatında, işçi barakasında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında 49 yaşındaki işçi Mehmet Sadık Deval, eşyalarını kurtarmak için barakadan içeriye girdi. Alevlerin arasında kalan Deval, dumandan etkilenerek içeride bayıldı.

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İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürmeyi başardı ve Deval’i içeriden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, 49 yaşındaki işçinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

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3 çocuk babası Mehmet Sadık Deval’in, kardeşleriyle birlikte çalışmak için Van’dan Kocaeli’ye geldiği iletildi.

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