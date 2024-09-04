Et alamayan palamut almaya koştu! Bisküvi fiyatına 1 kilo balık

Bir süredir 150-200 liradan satılan palamudun kilosun 40 liraya kadar düştü.

Av yasağının kalkması ile birlikte Zonguldak'ta 4 günde tutulan 100 ton palamut balık tezgahlarını şenlendirdi. Et kıyma alamayan vatandaşlar ise palamut almak için balıkçılara akın etti.

Kilimli Su Ürünleri Kooperatif Müdürü Bülent Aksu, balık fiyatlarının önümüzdeki günlerde daha da düşeceğini söyleyerek palamutun bu mevsimde bol olacağını söyledi. İstavrit ve mezgitin de yüz güldürdüğünü belirten Aksa ancak hamsi miktarında düşüş olduğunu belirtti.

1 Eylül'de balık avlama yasağının sona ermesinin ardından Zonguldak'taki balıkçılar, Karadeniz'e açılarak ava çıklmaya başladı. Ereğli, Kilimli ve Kozlu ilçelerinde toplamda 10 bin kasa palamut yakalandı. Bu miktar da palamut fiyatlarını birden düşmesine neden oldu.

40 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ

Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, kayığıyla 2000 kasa balık tuttuklarını ve palamutları 40 liradan vatandaşlara satıldığını söyledi. Fiyatların başlangıçta 150 lira olduğu, ancak an itibari ile 75 liraya kadar düştüğü söyleyen Beybeyoğlu bisküvinin bile 30 lira olduğunu hatırlattı.