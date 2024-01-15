Et haşlama nasıl yapılır? Et haşlama tarifi için malzemeler neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Et haşlama nasıl yapılır? Et haşlama tarifi için malzemeler neler?
Kış aylarında pişirilen et haşlama bağışıklığı güçlendirerek içeriğindeki besin içerikleriyle tam bir şifa deposu olarak görülüyor. Et haşlama tarifini sizler için derledik. Peki, et haşlama nasıl yapılır? Et haşlama tarifi için malzemeler neler?

Et haşlaması yemeği zengin içeriği sayesinde soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı koyuyor. Evinizde yapacağınız et haşlaması hem sofraları şenlendirecek hem de bağışıklığınızı güçlendirecektir. Peki, et haşlama nasıl yapılır? Et haşlama tarifi için malzemeler neler?

İşte et haşlama tarifi…

ET HAŞLAMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 500 gram dana eti (kemiksiz)

- 1 adet soğan

- 2 adet havuç

- 2 adet patates

- 2 adet pırasa

- 1 adet kereviz sapı

- 2-3 diş sarımsak

- 1 adet defne yaprağı

- Tuz, Karabiber

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ET HAŞLAMA NASIL YAPILIR?

Etinizi yıkayın ve büyük parçalara doğrayın.

Bir tencereye et parçalarını, doğranmış soğanı, havuçları, patatesleri, pırasaları, kereviz sapını, sarımsakları ve defne yaprağını ekleyin.

Tencereye su ekleyerek malzemelerin üzerini geçecek kadar su ilave edin. Tuz ve karabiberi ekleyin.

Tencereyi orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ateşi kısın.

Et ve sebzeler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Bu genellikle 1.5 - 2 saat sürebilir. Piştikten sonra tencereyi ocaktan alın ve sıcak servis yapın.

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