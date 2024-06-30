Et kuyruğunda ilişkiye girdiler

Brazilya, Jaguariaíva, Paraná'daki bir süpermarketin güvenlik kameralarından alınan görüntüler, kimliği belirsiz bir çiftin bir kasap dükkanında kuyrukta en ufak bir utanma olmaksızın ilişkiye girdikleri anları saniye saniye yakaladı.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen ve işletme de müşterilerinin şahit olduğu sahnede, orada bulunanların hayret dolu bakışları arasında bir kadının partneriyle ağızdan ilişkiye girdiğini gösteriyor.

Paraná Sivil Polisi (PCPR), olayla ilgili hiçbir polis ihbarın kaydedilmediğini söyledi. PCPR yetkilileri "Şehirde dolaşan videonun farkındayız ancak şu ana kadar kimse şikayetçi olmadı" açıklamasında bulundu.