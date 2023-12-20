Et nasıl lokum gibi pişirilir? Çok daha hızlı pişiyor ve dağılmıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Et nasıl lokum gibi pişirilir? Çok daha hızlı pişiyor ve dağılmıyor
Daha önce et pişirmeyi denemiş ancak istediği gibi yapamamış olanların nasıl yapması ve hangi yolları izlemesi gerektiği belli oldu. İşte o yöntemler...

Et yaparken lokum gibi pişmesini ve ağızda dağılmasını istiyorsanız uygulamanız gereken adımlar sıralandı.

Daha kısa sürede eti yiyebilmek ve tabağa koyulduğunda dağılmamasını sağlamak için işte yapılması gerekenler...

Malzemeler

500 gram dana eti
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tane büyük soğan
3 diş sarımsak
2 tane yeşil biber
2 tane domates
Tuz, karabiber ve pul biber
Yarım limon suyu
Taze maydanoz

Hazırlanışı

Dana eti küp küp doğranır.
Geniş bir tavada tereyağı eritilir ve doğranmış etler eklenir suyunu salıp çekene kadar kavurulur.
Soğan yemeklik doğranır ve etlerin üzerine eklenir. Sonrasında ince kıyılmış sarımsaklar eklenir ve kavurmaya devam edilir.
Yeşil biberler ve domatesler doğranıp tavaya eklenir. Tuz, karabiber ve pul biber de eklenir ver karıştırılır.
Etler pişene kadar kısık ateşte pişirilir. Piştikten sonra limon suyu sıkılır ve taze maydanoz ile servis edilir.

Afiyet olsun...

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