Et ve Süt Kurumundan iddialar üzerine kırmızı et açıklaması geldi

Et ve Süt Kurumu, sosyal medya iddiaları üzerine yaptığı açıklamada, "Yurt dışı alımlarımız teknik ve sağlık altyapısı uygun olan çiftlik, birlik, kooperatif veya kesimhanelerden yapılmaktadır. Hiçbir şekilde aracı kişi veya şirket üzerinden alım yapılmamaktadır." denildi.

KAYNAK: AA
Et ve Süt Kurumundan iddialar üzerine kırmızı et açıklaması geldi

Et ve Süt Kurumundan (ESK), yurt dışı canlı hayvan ve karkas alımlarının, teknik ve sağlık altyapısı uygun çiftlik, birlik, kooperatif veya kesimhanelerden yapıldığı, aracı kişi veya şirket üzerinden yapılmadığı bildirildi.

ESK'nin internet sitesinden, kurumun piyasa regülasyonları kapsamında, yurt dışı canlı hayvan ve karkas alımı ile yurt içi satış faaliyetlerine yönelik bazı sosyal medya paylaşımlarında ortaya atılan iddialar üzerine açıklama yapıldı.

Et ve Süt Kurumunun, kırmızı et piyasalarını dengeleme ve düzenleme görevi çerçevesinde, arz açığı olan ürünleri piyasaya arz etmek, arz fazlası olan ürünleri de piyasadan çekerek, üreticiyi ve tüketiciyi korumaya yönelik önlemler aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurumumuzun yurt dışı alımları ve piyasaya satış faaliyetleri, mevzuatlara uygun, rekabet ve fırsat eşitliğini sağlayan, şeffaf ve denetime açık şekilde gerçekleştirilmektedir. Yurt dışı alımlarımız teknik ve sağlık altyapısı uygun olan çiftlik, birlik, kooperatif veya kesimhanelerden yapılmaktadır. Hiçbir şekilde aracı kişi veya şirket üzerinden alım yapılmamaktadır. Bu tür paylaşımlar halihazırda başarılı şekilde oluşturulan piyasa dengesini hedef almaktadır."

İlgili Haberler
AKP ikiye bölündü. Bir kısmı Yargıtay'ı bir kısmı AYM'yi haklı buldu
Yargıtay'ın AYM için suç duyurusunun ardından Mehmet Şimşek'e imalı mesaj: Para arayışınızda kolaylıklar dilerim
Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların perde arkası
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların perde arkası
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?
Ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
Son Haberler
Google uyardı: Bir ay sonra silinecek Teknoloji
Google uyardı: Bir ay sonra silinecek
Gamze Özçelik Filistinli ve Lübnanlılara yardım götürdü Magazin
Gamze Özçelik Filistinli ve Lübnanlılara yardım götürdü
İstanbul’da PKK’ya yönelik operasyon: 4 gözaltı Gündem
İstanbul’da PKK’ya yönelik operasyon: 4 gözaltı
Bakan Ersoy: Arkeolojik çalışmalar 12 aya yayılacak Kültür Sanat
Bakan Ersoy: Arkeolojik çalışmalar 12 aya yayılacak
Ersan Şen'den yeni açıklama. TV kanalı kuracaktı Gündem
Ersan Şen'den yeni açıklama. TV kanalı kuracaktı
Mucize ot sivilce ve egzamanın kökünü kazıyor Şifalı Bitkiler
Mucize ot sivilce ve egzamanın kökünü kazıyor
Sabancı'dan milyarlarca liralık kâr açıklaması Ekonomi
Sabancı'dan milyarlarca liralık kâr açıklaması