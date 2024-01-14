Et ve Süt Kurumu'nun borcu dudak uçuklattı

Evrim Gazetesi’nin haberine göre, 2021 yılında 521 milyon lira zarar eden Et ve Süt Kurumu’nun 2022 yılındaki zararı 706 milyon 450 bin liraya kadar geldi.

Sayıştay raporlarına yansıyan bu durum, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız tarafından açıklandı. Raporda Sayıştay denetçileri kurumun öz kaynaklarının üçte ikisinden fazlasını kaybettiğini ve mali yapının iyileşmesi için bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunulması gerektiği uyarısında bulundu.

“İFLAH OLMUYORLAR”

Konuyu gündeme taşıyan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Türkiye’nin en önemli şirketlerinin Varlık Fonuna devredildikten sonra zarar üzerine zarar ettiklerini ifade ederken şu sözleri kullandı: “Varlık Fonu’na devredildiği 2017 yılına kadar kredi borcu olmayan Et ve Süt Kurumu, 2018 yılından itibaren bankalardan yüklü miktarda kredi kullanmaya başladı.

Et ve Süt Kurumu’nun son 5 yılda kullandığı kredi miktarı 12 milyar 800 milyon TL’ye ulaştı. Et ve Süt Kurumu kullandığı bu krediler karşılığında son beş yılda görevlendirmeyle ilgili 814 milyon TL, görevlendirme harici de 702 milyon TL olmak üzere toplamda 1 milyar 516 milyon TL faiz ödedi.”

“VARLIK FONU ADETA BİR KAPALI KUTU”

2017 yılına kadar kredi dahi kullanmayan bu kurumun Varlık Fonuna devrinden sonra kredi üzerine kredi kullanmaya başladığını ifade eden Tahtasız “2017’ye kadar kredi kullanmayan, finansman gideri olmayan Et ve Süt Kurumu’na ne oldu da Varlık Fonu’na devredildikten sonra hem öz kaynaklarını tükettin hem de kredi üstüne kredi kullanmaya başladı?

Varlık Fonu adeta kapalı bir kutu. Görünen bir gerçek varsa ismi Varlık olan bu fon, Türkiye’nin göz bebeği şirketlerine yokluk getirmiştir. Bunu rakamlar da tüm gerçekliğiyle söylemektedir”

“ÖZ KAYNAKLARI TAMAMEN TÜKENDİ”

Varlık Fonuna devrinden önce kurumun 728 milyon lira kaynağı varken, fona katılımından sonra öz kaymağının tamamen tükendiğini hatta eksiye düştüğünü aktaran Tahtasız, “Sayıştay raporuna yansıyan tespitlere göre; Et ve Süt Kurumu’nun TVF’ye devredildiğinde öz kaynağı 728 milyon TL iken, 2021 yılında öz kaynakları tamamen tükendi ve 91 milyon TL eksiye düştü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından son 5 yılda 1 milyar 430 milyon TL’lik sermaye artışı yapılmasına rağmen, şirketin küçülmesi durdurulamadı.

Sadece 2022 yılında 908 milyon TL sermaye takviyesi yapıldı ama bu da yetmedi. Şirketin zararı 2021 yılına göre yüzde 35 daha artarak 706 milyon TL’yi buldu.”