Et ve tavuktaki gizli katil! Bilim uyardı

Et ve tavuk, sofraların vazgeçilmez lezzetleri olsa da, yanlış hazırlama ve hijyen eksikliği bu besinleri birer sağlık tehdidine dönüştürebiliyor.

Salmonella, E. coli ve Campylobacter gibi bakteriler, yetersiz pişirme ve hijyen ihmalleriyle hızla çoğalarak gıda zehirlenmelerine, hatta ölüme yol açtı.

Bilimsel araştırmalar ve dünya çapındaki uzmanlar, et ve tavuğun iyice pişirilmesi ve hijyen kurallarına titizlikle uyulması gerektiğini vurguladı.

İşte et ve tavuk tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler ve uzman görüşleriyle dolu detaylar...

YETERSİZ PİŞİRMENİN ÖLÜMCÜL BEDEL

Et ve tavuğun iç sıcaklığı yeterli seviyeye ulaşmadan tüketilmesi, bakterilerin hayatta kalmasına neden oluyor. Journal of Food Protection’da yayımlanan bir çalışma, tavuğun 75°C’lik iç sıcaklığa ulaşmadan yenildiğinde Salmonella bulaşma riskinin %50 arttığını gösterdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), her yıl 420 bin kişinin gıda kaynaklı hastalıklardan öldüğünü ve bunların büyük kısmının çiğ veya az pişmiş et tüketiminden kaynaklandığını bildirdi.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden mikrobiyolog Dr. Cynthia Sears, "Et ve tavuk, 75°C’ye ulaşmadan güvenli değildir. Bu sıcaklık, bakterileri öldürerek riski ortadan kaldırır" dedi.

HİJYEN KURALLARI: BIÇAKTAN TEZGAHA DİKKAT

Et ve tavuk hazırlanırken hijyen, en az pişirme kadar önemli. Çiğ etin temas ettiği yüzeyler, bıçaklar ve eller, bakterilerin yayılmasında başrol oynadı.

Food Safety Magazine’in raporuna göre, mutfakta kullanılan ekipmanların %30’u yetersiz temizlik nedeniyle kontamine odu.

İngiltere’deki Imperial College London’dan Prof. Wendy Garrett, "Çiğ et için ayrı kesme tahtası ve bıçak kullanmak şart. Eller, işlem sonrası en az 20 saniye sabunla yıkanmalı" önerisinde bulundu.

Uzmanlar, sıcak su ve deterjanla temizliğin bakterilerin %99’unu yok ettiğini vurguladı.

PİŞİRME TEKNİKLERİ: GÜVENLİK İÇİN ALTIN KURALLAR

Et ve tavuğun güvenli tüketimi için iç sıcaklık kritik. Kırmızı etin en az 63°C (orta pişmiş) ila 71°C (tam pişmiş), tavuğun ise 75°C’ye ulaşması gerekiyor.

Clinical Microbiology Reviews’de yayımlanan bir analiz, Campylobacter enfeksiyonlarının %70’inin az pişmiş tavuktan kaynaklandığını gösterdi.

Kanada’daki McGill Üniversitesi’nden Dr. Joe Schwarcz, "Et termometresi kullanmak, güvenliği garantiler. Gözle kontrol yanıltıcı olabilir" dedi.

Haşlama, fırınlama veya ızgara gibi yöntemler, eşit pişirme sağladığı için önerildi.

RİSK GRUPLARI VE UZUN VADELİ TEHLİKELER

Çocuklar, yaşlılar, hamileler ve bağışıklığı zayıf bireyler, gıda zehirlenmelerine karşı daha savunmasız.

Emerging Infectious Diseases’ta yer alan bir çalışma, Salmonella’nın bu gruplarda septisemi riskini %30 artırdığını belirtti.

UZMANLARDAN ÇAĞRI: BİLİNÇ VE DENETİM ŞART

Bilim dünyası, et ve tavuk tüketiminde bireysel farkındalığın yanı sıra işletmelerde sıkı denetim gerektiğini söyledi.

British Food Journal’da yayımlanan bir inceleme, gıda güvenliği eğitiminin zehirlenme vakalarını %25 azalttığını ortaya koydu.

Dr. Sears, "Tüketiciler, etin kaynağını sorgulamalı ve pişirme sürecini gözlemlemeli" önerisinde bulundu.

SOFRANIZDAKİ GÜVENLİK

Et ve tavuk, doğru pişirilip hijyen kurallarına uyulduğunda besleyici birer hazine. Ancak ihmaller, bu lezzetleri ölümcül bir tehdide çevirebildi.

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, iyice pişirmenin ve titiz hijyenin hayat kurtardığını kanıtladı.