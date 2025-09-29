Ete, işçi ve emekli maaşının 3 katı oranından fazla zam!

Milyonlarca vatandaş açlık sınırı altında maaş ile ete ulaşmakta zorluk çekmesi her geçen gün zor hale geliyor. CHP Niğde Milletvekili Fethi Gürer, kırmızı et fiyatlarında 1 yılda yüzde 100’ü aşan zam yapılmasına parmak bastı.

MAAŞ ZAMLARI DEVEDE KULAK KALDI

Emekliye ocak ve temmuz ayıyla beraber toplamda yüzde 27.11 oranında zam yapılmıştı. Asgari ücrete ise ocak ayında yüzde 30 oranında bir artış gerçekleştirilmişti. Yapılan zam oranı milyonlarca vatandaş tarafından hayal kırıklığıyla karşılanmıştı. Açlık sınırı ise 27 bin TL’yi geçerken maaş zamları devede kulak kaldı.

1 YILDA ETE YÜZDE 100 ZAM

CHP Niğde Milletvekili Fethi Gürer, Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) verilerini hatırlatarak, Ankara 2 Ocak 2025 tarihinde kombina ve kesimhanelerden alınan haftalık fiyatlara göre dana yağsız etin 374 TL, kuzu yağsız etin ise 443 TL olduğunu söyledi. Gürer, kırmızı et fiyatlarında 1 yılda yüzde 100’ü aşan zam yapıldığına dikkat çekti. Asgari ücretin 3 katı oranından fazla zammın ete yapılması ise büyük tepki çekti.

2025 yılı itibarıyla dana yağsız etin 468 TL’ye, kuzu yağsız etin ise 508 TL’ye yükseldiğini vurgulayan Gürer, “Yaklaşık dokuz ayda dana etinde 94 lira, kuzu etinde 65 liralık kesimhane fiyat artışı yaşandı. Dana eti geçen aya göre yüzde 2.8, kuzu eti ise yüzde 5.4 arttı” ifadelerini kullandı.