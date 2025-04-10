Ethem Balcı Erciyes 38 FK'da en golcü isim oldu

Kaynak: İHA
Ethem Balcı Erciyes 38 FK'da en golcü isim oldu

Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde rakip kalelere atılan gollere en fazla imza atan Ethem Balcı oldu.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, 27 haftada kalesinde 41 gol görürken rakip ağlara 33 gol attı. Mavi Siyahlı forma altında en fileleri havalandıran isim Ethem Balcı oldu. Ethem Balcı 6 golle takımın en golcü ismi olurken, gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek adına transfer edilen Tayyib Kanarya ise 2 gol attı.

EN ÇOK GOLÜ ATAN İSİMLER

Erciyes 38 Futbol kulübünde 33 golü atan isimler şunlar: Ethem Balcı 6 gol, Hüseyin Fıstıkcı 5 gol, Fevzi Can Bozkuş 4 gol, Hüseyin Ekici 4 gol, Ahmet Çukadar 3 gol, Ayhan Gürbüz 2 gol, Enes Erol 2 gol, Tayyib Kanarya 2 gol, İsmet Yazgan 1 gol, Uğur Göktaş 1 gol, İsmail Karakaş 1 gol, Caner Kaban 1 gol, Emrah Çırak 1 gol (kendi kalesine)

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