Ethem Sancak gerçek niyetini açıkladı

Sakarya Arifiye'deki tank palet fabrıkasıyla ilgil tartışmanın bir dönem odağındaki isim Ethem Sancak'tan NATO açıklaması. Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan Sancak, "Dünyanın Asya çağına girdiğini ve bununla birlikte Türk devriminin de önemli bir kavşak olacağını" öne sürdü ve şunları söyledi:

"Dünya Asya çağına giriyor. 300 yıldır insanlığı soyup soğana çeviren emperyalizm ve sömürgecilik bitiyor, sonu geliyor. Asya ayağa kalktı, yanına mazlum Afrika’yı alıyor. Latin Amerika ayağa kalkıyor ve Batı merkezli kapitalizmin ve emperyalizmin 300 yıllık sömürüsünün sonunu getiriyor. Çöken uygarlıklara baktığımızda ganimet ve sömürüyü barış yolu ile kolay kolay bırakmazlar.

Tarihin hiçbir yönetimi emperyalizm kadar acımasız ve vahşi olmamıştır. Bu nedenle bütün insanlık bunun için birleşmesi lazım. ‘Atlantik çöküyor, ama Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur, biz 5-6 Türk devleti birleşirsek bu işin altından kalkarız’ gibi görüşler var. Bunlar doğru değil. Asya’nın tümünün birleşmesi lazım. Tek başına Türklerin bir araya gelmesi yetmez. ‘Gelecek yüzyıl Türk yüzyılı olacak’ diyorlar. ‘Gelecek yüzyıl Asya’nın yüzyılı olacak’ denirse bir anlam ifade eder. Bu bir başlangıç Asya ile ilgili. Devrimcilerin öncülerinden biri olan Türk milletinin 1878 yılında başlayan devrim çağı yeni bir evreye girdi ve Türk devrimi dünya devriminin önemli bir kavşağı olacak."

"HİÇBİR GÜÇ TÜRKİYE'Yİ NATO'DA TUTAMAZ"

Türkiye’nin kısa bir süre içinde Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) üyelik için başvurabileceği tahminini paylaşan Sancak, Türkiye’nin yakın gelecekte NATO’dan çıkacağını savundu.

Sancak, şu görüşleri dile getirdi:

“Şanghay İşbirliği Teşkilatı’nın önümüzdeki dönem toplantısı Hindistan’da olacak. O toplantıda benim hissiyatım; Türkiye ŞİÖ üyeliği için başvuracak. Kısa zamanda da tam üyesi olacak. Buna inanıyorum. Önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde biz NATO’dan ya çıkacağız ya atılacağız. Yarın öbür gün Suriye’de kara harekatı yaptığımızda kiminle göğüs göğüsse dövüşeceğiz orada? Amerikan ve NATO askerleriyle göğüs göğse dövüşeceğiz. Doğu Akdeniz’de kiminle göğüs göğse geliyoruz? NATO’nun gemileri bizim gemileri durdurup alçakça çıkartmaya kalktılar. Dün Ukrayna’yı Rusya’ya saldırtanlar, yarın 1. Dünya Savaşı’nda olduğu gibi Yunanistan’ı bize saldırtacaklar. Onun için Türkiye çok kısa bir süre içerisinde Şanghay İşbirliği Teşkilatı’nın bir parçası olacak. Zaten ortak birtakım şeylerimiz var. Mesela Asya Kalkınma Bankası üyesi olduk biz. Beraber kurduğumuz Türki Devletler Topluluğu’nun hepsi Şanghay İşbirliği Teşkilatı’nın üyeleri. Bütün Türki Cumhuriyetler Şanghay İşbirliği Teşkilatı’nın üyesi. Bizim kaçınılmaz gideceğimiz yer de burası. Bunu hiçbir hükümet de durduramaz. Tarihin akışı böyle. Önümüzdeki 4-5 yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti’ni hiçbir güç NATO’da tutamaz. Hiçbir güç de ŞİÖ’ye katılmamızı engelleyemez.”