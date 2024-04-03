Eti Maden’in İsrail’e bor madeni sattığı ortaya çıktı. Belgesi paylaşıldı

Gazeteci Metin Cihan, Türkiye’den İsrail’e gerçekleştirilen ticaretle ilgili yeni bir belge paylaştı.

Daha önce Türkiye’den İsrail’e yapılan ticarete ilişkin pek çok paylaşım yapan Cihan, bu sefer de Eti Maden tarafından gerçekleştirilen Bor Madeni ticari faaliyete ilişkin belge paylaştı.

Cihan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Gazze'de katliam devam ederken devletimizin İsrail ile doğrudan ticaretinin belgesidir. Belgenin ne anlattığına tek tek bakalım. Hepsini kolaylıkla teyit edebilirsiniz.

Gönderici kim? Eti Maden. %100 kamu kuruluşu. Türkiye Varlık Fonu (TVF) şirketi. TVF'nin başında Erdoğan var.

Alıcı kim? Fertilizers & Chemicals Ltd. Çeşitli kimyasallar üreten büyük bir İsrail şirketi. İsrail ordusuna da hizmet veriyor.

Gönderilen ürün ne? Bor madeni. Evet, o meşhur bor madeni. Toz halinde borik asit formunda, 25 kg'lık paketlerde, toplam 21 ton.

Ne zaman ve nereden gönderildi? 23 Mart 2024'te Gemlik Limanından yükleme yapıldı.

Ne zaman ve nereye teslim edildi? 29 Mart 2024'te gemi İsrail'in Aşdod limanına, ardından 1 Nisan'da Hayfa limanına vardı ve teslimat yapıldı.

Diğer tüm detayları da belgeden görebilir, doğrulayabilir, hatta isterseniz karekodu okutarak sevkiyatı teyit edebilirsiniz.

Katliam tedarikçiliğine ve Filistin'e dua İsrail'e gemi ikiyüzlülüğüne artık bir son verilmesi dileğiyle.