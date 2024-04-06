Etiketlerde yeni düzenleme. Detaylar ortaya çıktı

Kaynak: AA
Etiketlerde yeni düzenleme. Detaylar ortaya çıktı
Tüketicilerin korunması için gıda etiketlerinde yeni düzenlemeye gidildi. Tarım ve Orman Bakanlığı etiketler üzerindeki görsellerle ilgili dikkat çekici bir karar aldı. İşte düzenlemenin detayları...

Tarım ve Orman Bakanlığı, etikletlerle ilgili yeni bir düzenlemeye imza attı. Gerçek dışı görsel kullananlara müsaade edilmeyeceği açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Bakanlık kararına göre, üretiminde gıda bileşeni yerine tamamen aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde, aromayla ilgili gerçek gıda görseli kullanılamayacak.

Gıdanın adı artık tüketicinin rafta ilk bakışta göreceği yere aynı punto, aynı stil ve karakterde yazılacak. Gıda etiketlerinde yanıltıcı görseller kullanılmasına müsaade edilmeyecek.

Tüketiciler tarafından birbiriyle karıştırılabilecek, birbirine benzeyen gıdalarda, "… tadında", "… lezzeti", "… keyfi" gibi ifadelere izin verilmeyecek. Bitkisel margarinde tereyağı keyfi veya tereyağı lezzeti ifadelerine müsaade edilmeyecek.

Gıda işletmecilerinin yapılan değişikliğe 31 Aralık 2026'ya kadar uyum sağlaması gerekecek. Uygun olmayan gıdalar, söz konusu tarihten sonra piyasada bulunamayacak.

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