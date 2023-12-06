Etiyopya 120 bin vatandaşını yurt dışında işe yerleştirdi

Etiyopya, insan kaçakçılığının önüne geçmek için başlattığı işçi programları sayesinde son 6 ayda 120 binden fazla vatandaşını yurt dışına çalışmaya gönderdi.

KAYNAK: AA
Etiyopya 120 bin vatandaşını yurt dışında işe yerleştirdi

Ulusal basındaki haberlere göre, Etiyopya Çalışma Bakanı Muferiat Kamil, son 6 ayda 120 binden fazla Etiyopyalıyı yurt dışına gönderdiklerini açıkladı.

Lübnan, Ürdün, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan ikili anlaşmalar neticesinde göçmen akışını düzenli ve yasal hale getirmeye başladıklarını belirten Kamil, kurulan 94 eğitim merkezinde işçilerin hem meslek hem de dil becerilerinin gelişmesi için çabaladıklarını ifade etti.

Kamil, Orta Doğu'nun yanı sıra Asya ve Avrupa ülkelerine de odaklandıklarını ve ayda 38 bin kişiyi işe yerleştirme kapasitesine ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti.

Ülkelerindeki ekonomik koşullar nedeniyle iş bulamayan binlerce Etiyopyalı her yıl çalışmak için Cibuti üzerinden Yemen'e ulaşıp buradan da Suudi Arabistan'a gidiyor.

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