Etiyopya ve Somali’de sellerde 83 can kaybı yaşandı

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Etiyopya ve Somali’de son günlerde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 83 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Etiyopya ve Somali’de sellerde 83 can kaybı yaşandı

SOMALİ'DE 45 KİŞİ ÖLDÜ

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) pazartesi günü yaptığı açıklamada, Etiyopya ve çevresinde son günlerde görülen olağandışı yağışların ardından yaşanan sellerin büyük yıkıma ve can kaybına yol açtığını duyurdu.

Selden en fazla etkilenen Somali’de 45 kişi hayatını kaybederken 23 binden fazla hayvan da telef oldu. Yalnızca Somali’de en az 99 bin hektar tarım arazisinin ise sular altında kaldı.

ETİYOPYA'DA 38 CAN KAYBI

Etiyopya’da ise can kaybı 38 olarak açıklandı. Güney Milletleri, Milliyetleri ve Halkları Bölgesi’nde 30 kişi hayatını kaybetti. UNOCHA, ülkenin Oromia bölgesinde de 8 kişi de hayatını kaybetti, 5 bin 803 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Bölgedeki yolların altyapısı, okullar, yollar ve köprülerde büyük hasara meydana geldi. Yetkililer, koleranın yanı sıra salgın hastalıklara karşı bölge halkına dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

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