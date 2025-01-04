Etiyopya'daki yanardağda volkanik patlama! Bölge halkı tahliye ediliyor

Kaynak: AA
Etiyopya'daki yanardağda volkanik patlama! Bölge halkı tahliye ediliyor

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa'nın kuzeydoğusundaki yanardağda volkanik patlama oldu. Başkentte de sarsıntılara neden olan patlamanın ardından bölge halkı tahliye ediliyor.

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa'nın kuzeydoğusundaki yanardağda volkanik patlama oldu.

Awash Fentale bölgesindeki Dofan Dağı'nda meydana gelen volkanik patlamanın neden olduğu, başkentte de hissedilen sarsıntılar bölgede paniğe yol açtı.

Son haftalarda bölgede birçok küçük depremin yaşandığını belirten yetkililer, risk altındaki bölge sakinleri için tahliye çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Etiyopya Jeoloji Enstitüsünün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda dağdan yükselen duman görülebiliyor.

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