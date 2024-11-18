Etki ajanlığı tartışmaları sürüyor

ANKARA (TBMM) - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kamuoyunda 'etki ajanlığı' olarak bilinen düzenlemenin geri çekilmesiyle ilgili muhalefeti bilgilendireceklerini duyurdu. Güler, Gürcistan örneklerini dikkate alarak, kanun teklifini tekrar anlatacaklarını belirtti. 'Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda örneği var' diyen Güler, muhalefetin endişelerini dinleyeceklerini ifade etti.

Konuya dair yapılan açıklamada, 'etki ajanlığı' kavramının düzenlemenin bir parçası olmadığını vurgulayan Güler, Gürcistan'daki kanun metninin yanlış anlaşıldığını söyledi. Güler, bu düzenlemenin asıl amacının Türkiye'nin ulusal güvenliğini korumak olduğunu belirtti.

Güler, ayrıca Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sırasında teğmenlerin kılıçlı yemin etmesine ilişkin başlatılan soruşturma hakkında da bilgi vererek, disiplin yönetmeliği çerçevesinde karar verileceğini ifade etti. 'Türkiye hukuk devleti, her türlü karar yargı denetimine açıktır' diyen Güler, süreç hakkında aklıselim bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

Güler, muhalefetle yapacakları görüşme sonrası, kanun teklifinde herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı konusunda bilgilendirmelerde bulunacaklarını ve sürecin açıklığa kavuşacağını ifade etti.