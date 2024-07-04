Etna Yanardağı kül ve lav yağdırmaya başladı. Kırmızı kodlu uyarı yapıldı

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Sicilya Adası'nda yer alan yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda son günlerde gözlenen volkanik hareketlilikte belirgin bir artış meydana geldi.

Özellikle "Voragine" kraterinde yoğun hareketlilik gözlendi ve bu kraterden güçlü lav ve kül püskürmesi başladı. Ayrıca bu kraterden "Yeni" olarak adlandırılan diğer krater yönüne doğru lav akışı oldu.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün (INGV) Katanya'daki bölge ofisi, Etna'nın püskürttüğü küllerin yaklaşık 4,5 kilometre yüksekliğe ulaştığını ve güneydoğu yönüne doğru ilerlediğini belirtti.

Kül bulutları nedeniyle INGV, bölgeden geçen uçaklar için "kırmızı" kodlu uyarı mesajı yayımladı.

Başbakanlık Sivil Savunma Departmanı tarafından Etna Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçerek büyük risk oluşturmasından dolayı "sarı" kodlu uyarı yapıldı.

Etna'daki kül ve lav püskürme gibi volkanik faaliyetlerin Katanya ve çevresindeki kentlerden de görülebildiği, ayrıca Katanya'ya kül yağdığı bildirildi.

Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olan Etna Yanardağı, son olarak Aralık 2023'te bu denli güçlü şekilde kül ve lav püskürtmüştü.