EURO 2024 finalinde bira iddiası

Düzenleme: Aytunç Akın
EURO 2024 finalinde bira iddiası

Declan Rice finali kazanırlarsa hayatında ilk kez bira içeceğini söyledi.

1 aydır devam eden 2024 Avrupa Şampiyonası’nda sona gelindi.

Yarı finalde Hollanda’yı geçen İngiltere ve Fransa’yı geçen İspanya finalde karşı karşıya gelecek.

Pazar günü TSİ 22.00’de Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan dev final öncesi sürpriz bir açıklama geldi.

KAZANIRLARSA İLK KEZ BİRA İÇECEK

İngiltere’nin yıldız futbolcusu Declan Rice İspanya karşısında kazanmaları halinde bunu kutlamak için hayatında ilk kez bira içeceğini ifade etti.

"BURNUMU KAPATMAK ZORUNDA KALACAĞIM"

Birayı hiç sevmediği bilinen yıldız futbolcu yaptığı açıklamada "Kokudan nefret ettiğim için muhtemelen burnumu kapatmak zorunda kalacağım” dedi.

AYNI SÖZÜ 3 YIL ÖNCE DE VERMİŞTİ

Declan Rice aynı sözü 3 sene öncesinde İngiltere ve İtalya arasında oynanan 2021 Avrupa Şampiyonası finali öncesinde de vermişti.

Kıran kırana geçen mücadelenin normal süresinde kazanan çıkmayınca önce uzatmalara daha sonrasında penaltılara gidilmişti.

Rashhord, Sancho ve Saka penaltılarını kaçırınca İngiltere’de şampiyonluk şansını kaçırmış ve Declan Rice sözünü tutamamıştı.

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