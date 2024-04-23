EURO 2024 hakemleri açıklandı. Türkiye'den bakın hangi hakem çağrıldı

Düzenleme: Eren Bozdaş
EURO 2024 hakemleri açıklandı. Türkiye'den bakın hangi hakem çağrıldı
UEFA, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda görev alacak hakemleri açıkladı.

Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda oynanacak 51 maçta görev alacak 18 hakem

UEFA Hakem Komitesi tarafından belirlendi.

UEFA'nın seçtiği hakemler arasında Türkiye'den Halil Umut Meler yer aldı.

EURO 2024'te görev alacak hakemler şu şekilde;

Artur Soares Dias (Portekiz)
Jesus Gil Manzano (İspanya)
Marco Guida (İtalya)
Istvan Kovacs (Romanya)
Ivan Kruzliak (Slovakya)
François Letexier (Fransa)
Danny Makkelie (Hollanda)
Szymon Marciniak (Polonya)
Halil Umut Meler (Türkiye)
Glenn Nyberg (İsveç)
Michael Oliver (İngiltere)
Daniele Orsato (İtalya)
Sandro Scharer (İsviçre)
Daniel Siebert (Almanya)
Anthony Taylor (İngiltere)
Clement Turpin (Fransa)
Slavko Vincic (Slovenya)
Felix Zwayer (Almanya)

EURO 2024 NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımımızın da boy göstereceği EURO 2024, 14 Haziran Cuma günü başlayacak. Final ise 14 Temmuz Pazar günü yapılacak.

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki grubu şu şekilde;

F Grubu: Türkiye, Gürcistan, Portekiz, Çekya

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YEDİĞİ YUMRUKLA GÜNDEME OTURMUŞTU

Halil Umut Meler, dönemin MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğramıştı.

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Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 biten Çaykur Rizespor maçı sonrası Faruk Koca sahaya girmiş ve hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

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Darbeyle yere düşen Meler yerde tekmeye maruz kalmış, güvenlik güçleri tarafından etrafı sarılmıştı.

Bu hareket sonrası Faruk Koca tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve Ankaragücü Başkanlığı'ndan istifa etmişti.

Faruk Koca daha sonrasında serbest bırakılmıştı.

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Halil Umut Meler, İzmir'deki evinde çiçeklerle karşılanmıştı.

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Saldırının ardından Halil Umut Meler hakemliği bırakacağını ifade ederken, 14 Ocak 2024 tarihinde oynanan İstanbulspor-Konyaspor maçıyla beraber hakemliğe devam etti.

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HALİL UMUT MELER KİMDİR?
Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir.

Meler, 2017 yılından beri FIFA kokartı takmaktadır.

29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçında düdük çaldı.

2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kart gösterdi.

Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

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