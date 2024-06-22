EURO 2024'te Nazi paniği

Avrupa'nın aşırı sağı bu slogan altında “Büyük Değişim”e karşı ve göç politikasında köklü bir değişiklik için birleşiyor.

Avusturya Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Böyle bir pankartın stadyuma girmesinden büyük endişe duyuyoruz. Milli takım ve dernek, toplumumuzun her alanında açıkça hoşgörüyü, çeşitliliği ve entegrasyonu temsil ediyor. Olaya karışan kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Bunun gibi kışkırtıcı mesajların milli takımın taraftar kesiminde yeri yoktur" ifadesini kullandı.

Avusturya teknik direktörü Ralf Rangnick de “Şu anda olup bitenler beni düşünceli ve üzüyor. Almanya ve Avusturya'da beni çok endişelendiren siyasi eğilimler ve gelişmeler var. Esas olarak iki ülkenin tarihi nedeniyle. Her iki ülkenin tarihi bize bir şey öğrettiyse o da aşırı sağcılığın ve faşizmin yarattığı tehlikedir" dedi.