EURO 2024'te skandal iddia: Bu maç hileli

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
EURO 2024'te skandal iddia: Bu maç hileli

İspanya maçının son dakikalarında yaşanan penaltı pozisyonu Almanya'yı ayağa kaldırdı. 300 bin dilekçeyle UEFA'ya başvuru yapıldı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Almanya ile İspanya arasındaki maçın son dakikalarında yaşanan penaltı pozisyonu büyük tartışmalara yol açtı.

Ev sahibi Almanya, 119. dakikada yediği golle İspanya’ya mağlup olarak turnuvadan elendi. Ancak maçın 106. dakikasında yaşanan ilginç bir an, Alman taraftarları ayağa kaldırdı.

Ceza sahası yayında topla buluşan Jamal Musiala’nın sert şutunda top, İspanyol oyuncu Marc Cucurella’nın eline çarptı. Almanlar bu pozisyonda penaltı beklerken hakem Anthony Taylor oyunu devam ettirdi. Video Asistan Hakem’den de uyarı gelmeyince hakem, oyunu sürdürdü.

Sosyal medyada özellikle Alman taraftarlar, bu pozisyona penaltı verilmesi gerektiğini iddia ederek UEFA’ya ve hakem Anthony Taylor’a büyük tepki gösterdi.

Alman futbolseverler, UEFA’ya 300 bin dilekçe göndererek maçın tekrar oynanmasını talep etti. Dilekçede, “Bu maç hileliydi ve bunun açıkça kabul edilmesi gerekiyor” ifadelerine yer verildi.

grvsutvwaaapxbo.jpeg

İlgili Haberler
Merih Demiral'ın neden ceza aldığı ortaya çıktı. Mehmet Büyükekşi detayı
Yılmaz Vural bombası. Kapısına dayandılar
Düzce ile Bolu dağı paylaşamadı. Tanju Özcan'a Faruk Özlü'den jet yanıt
Fatih Terim imza attı. Galatasaray paylaştı
Mustafa Denizli Arda Güler tehlikesini açıkladı
Son Haberler
Drift attı 32 bin 233 lira ceza yedi Video
Drift attı 32 bin 233 lira ceza yedi
Ligue 1'den sekiz kulüp iflasın eşiğinde Spor
Ligue 1'den sekiz kulüp iflasın eşiğinde
Cenk Tosun Büyükekşi'nin elini neden sıkmadığını açıkladı Spor
Cenk Tosun Büyükekşi'nin elini neden sıkmadığını açıkladı
Telefonla konuşuyor gibi yapan Yunus Akgün güldürdü Video
Telefonla konuşuyor gibi yapan Yunus Akgün güldürdü
Sert iniş yapan paraşütçü ölümden döndü Video
Sert iniş yapan paraşütçü ölümden döndü
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gündem
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Merih Demiral'ın neden ceza aldığı ortaya çıktı. Mehmet Büyükekşi detayı Spor
Merih Demiral'ın neden ceza aldığı ortaya çıktı. Mehmet Büyükekşi detayı