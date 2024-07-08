EURO 2024'te skandal iddia: Bu maç hileli

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Almanya ile İspanya arasındaki maçın son dakikalarında yaşanan penaltı pozisyonu büyük tartışmalara yol açtı.

Ev sahibi Almanya, 119. dakikada yediği golle İspanya’ya mağlup olarak turnuvadan elendi. Ancak maçın 106. dakikasında yaşanan ilginç bir an, Alman taraftarları ayağa kaldırdı.

Ceza sahası yayında topla buluşan Jamal Musiala’nın sert şutunda top, İspanyol oyuncu Marc Cucurella’nın eline çarptı. Almanlar bu pozisyonda penaltı beklerken hakem Anthony Taylor oyunu devam ettirdi. Video Asistan Hakem’den de uyarı gelmeyince hakem, oyunu sürdürdü.

Sosyal medyada özellikle Alman taraftarlar, bu pozisyona penaltı verilmesi gerektiğini iddia ederek UEFA’ya ve hakem Anthony Taylor’a büyük tepki gösterdi.

Alman futbolseverler, UEFA’ya 300 bin dilekçe göndererek maçın tekrar oynanmasını talep etti. Dilekçede, “Bu maç hileliydi ve bunun açıkça kabul edilmesi gerekiyor” ifadelerine yer verildi.