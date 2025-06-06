Euro, ABD verilerinin gölgesinde değer kaybetti

Euro, haftanın son işlem gününde dolar karşısında düşüş yaşadı. ABD’de açıklanan beklentileri aşan istihdam verileri, yatırımcıları dolara yönlendirirken Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası euro üzerindeki baskı arttı. Dolar karşısında 1.14 seviyesinin altına inen euro, perşembe günü ulaştığı 1.149’luk altı haftalık zirveden uzaklaştı.

ABD Çalışma Bakanlığı, Mayıs ayında 137 bin kişilik istihdam artışı yaşandığını bildirdi. Beklenti 130 bin civarındaydı. İşsizlik oranı yüzde 4.2 ile sabit kalırken, ücret artış oranı yüzde 0.4'e çıkarak öngörülen yüzde 0.3’lük seviyeyi aştı. Bu veriler, ABD ekonomisindeki dayanıklılığı bir kez daha ortaya koydu ve dolara olan talebi artırdı.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası, uzun süredir beklenen 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Banka Başkanı Christine Lagarde, parasal gevşeme sürecinin sonuna yaklaşıldığı sinyalini verdi. Lagarde, “Enflasyonla mücadelede önemli bir yol kat ettik ancak temkinli olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Kurum ayrıca, 2025 ve 2026 yılları için enflasyon tahminlerini düşürdü. Bu değişiklikte, euroda yaşanan güçlenme ve enerji fiyatlarındaki gerileme etkili oldu.

Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden Yannis Stournaras, Bloomberg’e verdiği röportajda euro bölgesinin “yumuşak inişi başardığını” söyledi. Stournaras, bundan sonra büyük çaplı faiz indirimlerinin pek olası olmadığını belirtirken, belirsizliklerin hâlâ sürdüğüne dikkat çekti. Özellikle yeni tarifelerin yaratabileceği etkiler, piyasa üzerinde risk unsuru olmaya devam ediyor.

Analistler, Avrupa’da ekonomik toparlanmanın kırılgan yapısı nedeniyle euroda kısa vadede yön bulmanın zor olacağını belirtiyor. ABD’den gelecek yeni ekonomik verilerin ve Avrupa Merkez Bankası’nın ilerleyen dönemdeki adımlarının euro-dolar paritesi üzerinde belirleyici olması bekleniyor.