Euro bölgesi mayıs ticaret verileri açıklandı

Kaynak: AA
Euro bölgesi mayıs ticaret verileri açıklandı

Avro Bölgesi, mayısta 13,9 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azalarak 216,3 milyar avro, ithalatı ise yüzde 6,2 düşerek 206,6 milyar avro oldu. AB'nin dış ticaret fazlası, söz konusu ayda 9,7 milyar avro olarak belirlendi.

Avro Bölgesi'nde ise ihracat mayısta 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 0,5 gerileyerek 241,5 milyar avro, ithalat da yüzde 6,4 düşüşle 227,6 milyar avro olarak gerçekleşti. Böylece, Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası mayısta 13,9 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 44,2 milyar avro ile ABD, 28,4 milyar avro ile İngiltere, 18,1 milyar avro ile Çin, 16,3 milyar avro ile İsviçre ve 10 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 41,9 milyar avro ile Çin, 29,9 milyar avro ile ABD, 13,7 milyar avro ile İngiltere, 11,3 milyar avro ile İsviçre, 8,2 milyar avro ile Türkiye ve Norveç oldu.

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