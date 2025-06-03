Euro Bölgesi'nde enflasyon belli oldu

Kaynak: AA
Euro Bölgesi'nde enflasyon belli oldu

Avrupa İstatistik Ofisi, Euro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı. Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 1,9 seviyesine düştü.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 1,9 seviyesine geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde nisanda yüzde 2,2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta yüzde 1,9'a indi.TÜFE, mayısta aylık bazda ise değişmedi.

Piyasa beklentisi, yıllık enflasyonun mayısta yüzde 2 olacağı yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde mayısta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda sıfır seviyesinde gerçekleşti.

kn.webpEnflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek fiyat artışı yüzde 3,3 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde görüldü. Bunu yüzde 3,2 ile hizmet sektörü, yüzde 0,6 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünlerinde fiyatlar yüzde 3,6 geriledi.

Yıllık enflasyon mayıs ayında Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 0,6, İtalya ve İspanya'da yüzde 1,9 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası enflasyonun orta vadede yüzde 2 olmasını hedefliyor.​​​​​​​

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