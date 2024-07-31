Euro Bölgesi’nde enflasyon yükseldi

Kaynak: AA
Euro Bölgesi’nde enflasyon yükseldi

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda yıllık olarak yüzde 2,6 ile beklentilerin üzerinde açıklandı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin temmuz ayına yönelik enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Bu veriler kapsamında, Eurro Bölgesi'nde haziranda yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 2,6 oldu. Beklenti, yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 2,5 ile yatay bir seyir izleyeceği yönündeydi.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 4 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmet sektörünü yüzde 2,3 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,3 ile enerji ve yüzde 0,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

AB uyumlu verilere göre, enflasyon haziranda Belçika'da yüzde 5,5, İspanya'da ve Avusturya'da yüzde 2,9, Hırvatistan'da yüzde 3,4 ve Hollanda'da yüzde 3,5, Almanya ve Fransa'da yüzde 2,6 oldu.

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