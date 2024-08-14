Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi düştü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin haziran ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini yayımladı.
Bu veriler kapsamında Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, haziranda mayısa kıyasla yüzde 0,1, 2023’ün aynı dönemine oranla da yüzde 3,9 azalış gösterdi.
Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi sanayi üretiminin aylık yüzde 0,4 artacağı, yıllık yüzde 2,9 azalacağı tarafındaydı.
Açıklanan verilerin beklentilerden daha düşük gelmesi piyasalar tarafından dikkat çekti.
AB'de ise sanayi üretimi, haziranda aylık bazda değişim olmazken yıllık olarak yüzde 3,2 gerileme gösterdi.
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