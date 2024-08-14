Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi düştü

Kaynak: Haber Merkezi
Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi düştü

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1, 2023’e göre yüzde 3,9 düşüş gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin haziran ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini yayımladı.

Bu veriler kapsamında Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, haziranda mayısa kıyasla yüzde 0,1, 2023’ün aynı dönemine oranla da yüzde 3,9 azalış gösterdi.

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi sanayi üretiminin aylık yüzde 0,4 artacağı, yıllık yüzde 2,9 azalacağı tarafındaydı.

Açıklanan verilerin beklentilerden daha düşük gelmesi piyasalar tarafından dikkat çekti.

AB'de ise sanayi üretimi, haziranda aylık bazda değişim olmazken yıllık olarak yüzde 3,2 gerileme gösterdi.

İlgili Haberler
Euro Bölgesi büyüme rakamları açıklandı
Euro Bölgesi büyüme rakamları açıklandı
İngiltere’de enflasyon artış gösterdi
İngiltere’de enflasyon artış gösterdi
Son Haberler
Başakşehir'de yangın Gündem
Başakşehir'de yangın
Sultangazi'de düğün salonundaki saldırı: 9 gözaltı Gündem
Sultangazi'de düğün salonundaki saldırı: 9 gözaltı
Euro Bölgesi büyüme rakamları açıklandı Ekonomi
Euro Bölgesi büyüme rakamları açıklandı
Hatay'da kafasını bidona sıkıştıran köpeğe itfaiye yetişti Yerel Haberler
Hatay'da kafasını bidona sıkıştıran köpeğe itfaiye yetişti
TOKİ'nin Hatay'daki dev ihalesini Sarayları yapan firma kazandı. Emekliye yok yandaşa var Gündem
TOKİ'nin Hatay'daki dev ihalesini Sarayları yapan firma kazandı. Emekliye yok yandaşa var
Su kullanımına kısıtlama getirildi Dünya
Su kullanımına kısıtlama getirildi