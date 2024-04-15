Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin şubatta mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini yayımladı.

Bu veriler kapsamında, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, şubatta ocak ayına göre yüzde 0,8 artış gösterirken, 2023’ün aynı dönemine göre ise yüzde 6,4 geriledi.

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi sanayi üretiminin aylık yüzde 0,8 artacağı beklentisindeydi.

AB'de ise sanayi üretimi, şubatta aylık bazda yüzde 0,7 yükseliş gösterirken, yıllık bazda yüzde 5,4 düştü.

Şubatta, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 3,8 ile İrlanda'da, yüzde 3,5 ile Macaristan'da ve yüzde 3,3 ile Slovenya oldu.

En fazla düşüş ise yüzde 4,6 ile Hırvatistan'da, yüzde 3 ile Litvanya'da, yüzde 2,7 ile de Belçika'da görüldü.

Sanayi üretiminde yıllık bazda ise en fazla artış yüzde 3,5 ile İspanya'da, yüzde 2,8 ile Slovenya'da ve yüzde 2,7 ile Danimarka'da görüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 36 ile İrlanda'da, yüzde 12,7 ile Belçika'da ve yüzde 8,4 ile Bulgaristan'da izlendi.