Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 2 yılın yüksek seviyesine çıktı

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni son iki yılın en üst seviyesine yükseldi. Piyasalara ilişkin araştırmalar Frankfurt'ta bulunan Sentix, nisan ayına ilişkin Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini duyurdu.

Sentix'e göre, martta eksi 10,5 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, eksi 5,9’a çıkış yaptı. Şubat 2022’den bu yana en üst seviyeye yerleşen endekse dair beklenti eksi 8,5 puana çıkması yönündeydi.

Gelecek 6 aya ilişkin Beklentiler Endeksi de eksi 2,3 puandan 5 puana yükseldi. Bu Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Sentix'in açıklamasında, "Euro Bölgesi'nde ve dünya genelinde ekonomik toparlanma devam ediyor. Ekonomik göstergeler uluslararası alanda da istikrar kazanıyor.” değerlendirmesi yapıldı.

ALMAN EKONOMİSİ

Sentix değerlendirmesine göre Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi için Yatırımcı Güven Endeksi, nisanda 10,8 puanlık artışla eksi 20,5 puana yükseldi. Endeksin Mayıs 2023’ten beri en yüksek değerine ulaşması dikkati çekti.