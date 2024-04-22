Euro Bölgesi’nin kamu borcunun GSYİ’nin oranı açıklandı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2023’ün dördüncü çeyrek kamu borcu verilerini açıkladı.

Açıklanan veriler kapsamında, Euro Bölgesi'nde üçüncü çeyrekte yüzde 89,6 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, son çeyrekte yüzde 88,6'ya düştü.

Avrupa Birliği ise üçüncü çeyrekte yüzde 82,4 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, son çeyrekte yüzde 81,7 düzeyinde oldu.

Açıklanan oran 2022'nin son çeyreğinde AB'de yüzde 83,4, Euro Bölgesi'nde yüzde 90,8 olmuştu.

Diğer taraftan toplam kamu borcu Euro Bölgesi'nde 12 trilyon 732 milyar Euro, AB'de de 13 trilyon 863 milyar Euroya ulaştı.

YUNANİSTAN EN ÇOK BORCA SAHİP

AB üyesi ülkeler arasında 2023’ün son çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 161,9 ile Yunanistan olarak kaydedildi.

Yüzde 137,3 ile İtalya, yüzde 110,6 ile Fransa, yüzde 107,7 ile İspanya, yüzde 105,2 ile Belçika olarak liste sıralandı.

AB'de 2022’de yüzde 3,4 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, geçen yıl yüzde 3,5 oldu.

Euro Bölgesi'nde ise bütçe açığının GSYH'ye oranı söz konusu dönemde yüzde 3,7'den yüzde 3,6'ya düştü.