Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?

Döviz kurundaki yükseliş sürerken Euro güne tarihi zirveden başladı. TL dolar ve Euro karşısında değer kaybederken vatandaş Euro ve dolar’ın ne kadar kaç TL olduğunu merak ediyor. Peki, Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?

Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?

Dolar ve Euro kurundaki ibre yukarıyı gösterirken döviz kurundaki hareketlilik vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki, Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?

Dolar ve euro güne yüksek seviyelerde başladı.

TL dolar karşısında yüzde 20'si haziran ayında olmak üzere yılbaşından bugüne yüzde 30 değer kaybetti. Dolar/TL gün içi en yüksek 26.94 seviyesindeki yeni tarihi zirveyi görürken saat 10.20'de 26.88 seviyesindeydi.

Euro TL de gün içi en yüksek 30.37 ile zirve tazeledi. Saat 10.20'de 30.31 seviyesindeydi.

Rekor serisini sürdüren ve yatırımcıların güvenli liman olarak tanımladığı gram altının fiyatı da 1.669 ile yeni zirvesini gördü. Piyasalarda ise kademeli sıkılaştırma sürecindeki Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günü açıklayacağı faiz kararı haftanın en önemli gündem maddesi olarak izleniyor.

18 TEMMUZ EURO NE KADAR KAÇ TL?

Güne zirvede başlayan Euro kuru öğlen saatlerinde gelindiğinde 1 Euro 30,29 TL.

18 TEMMUZ DOLAR NE KADAR KAÇ TL?

Bir süredir yüksek seviyelerde seyreden dolar kuru anlık olarak 1 Dolar 26,91 TL.

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