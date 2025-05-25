Euroleague'de 2. kez şampiyon: Avrupa'nın kralı Fenerbahçe!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Euroleague'de 2. kez şampiyon: Avrupa'nın kralı Fenerbahçe!

Abu Dabi'de yapılan EuroLeague finalinde Fenerbahçe Beko, Monaco'yu 80-71 yenerek şampiyon oldu. Sarı lacivertliler 2017'den sonra ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de 2. kez şampiyon oldu. Sarı-Lacivertliler Abu Dabi'deki finalde Fransız ekibi Monaco'yu 81-70 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk periyodunda Monaco, Mike James ve Alpha Diallo ile bulduğu sayılarla üstünlük kuraraken Fenerbahçe Hayes-Davis'in etkili olmasıyla farkı kapattı. İlk periyodu Monaco 20-18 önde kapattı.

İkinci periyodada etkili başlayan Monaco, ribaundlardaki üstünlüğü ve Diallo'nun 3 sayılık atışları ile farkı artırsa da Fenerbahçe son bölümde üst üste Wade Baldwin'in ile sayılarla devreye 35-33 önde girdi.

Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan Fenerbahçe, Guduric, Dewin Hall, Hayes-Davis, Baldwin ve Diallo'nun sayılarıyla güldü. Sarı- Lacivertliler 3. periyodu 54-51 önde tamamladı.

Sarı-lacivertliler 6:49 kala farkı 11'e çıkarmasını bildi. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Kanarya, sahadan 81-70 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE BEKO'NUN 2. ŞAMPİYONLUĞU

EuroLeague kupasını ilk kez 2017'de İstanbul'daki Final Four'da müzesine götüren Fenerbahçe Beko, 8 yıl sonra ikinci Avrupa zaferini yaşadı. Kanarya, 2017'nin dışında 2016 ve 2018'de de final oynadı. Fenerbahçe, 2016'de CSKA Moskova'ya, 2018'de ise Real Madrid'e kaybetmişti.

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