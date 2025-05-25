Euroleague'de 2. kez şampiyon: Avrupa'nın kralı Fenerbahçe!

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de 2. kez şampiyon oldu. Sarı-Lacivertliler Abu Dabi'deki finalde Fransız ekibi Monaco'yu 81-70 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk periyodunda Monaco, Mike James ve Alpha Diallo ile bulduğu sayılarla üstünlük kuraraken Fenerbahçe Hayes-Davis'in etkili olmasıyla farkı kapattı. İlk periyodu Monaco 20-18 önde kapattı.
İkinci periyodada etkili başlayan Monaco, ribaundlardaki üstünlüğü ve Diallo'nun 3 sayılık atışları ile farkı artırsa da Fenerbahçe son bölümde üst üste Wade Baldwin'in ile sayılarla devreye 35-33 önde girdi.
Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan Fenerbahçe, Guduric, Dewin Hall, Hayes-Davis, Baldwin ve Diallo'nun sayılarıyla güldü. Sarı- Lacivertliler 3. periyodu 54-51 önde tamamladı.
Sarı-lacivertliler 6:49 kala farkı 11'e çıkarmasını bildi. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Kanarya, sahadan 81-70 galip ayrıldı.
FENERBAHÇE BEKO'NUN 2. ŞAMPİYONLUĞU
EuroLeague kupasını ilk kez 2017'de İstanbul'daki Final Four'da müzesine götüren Fenerbahçe Beko, 8 yıl sonra ikinci Avrupa zaferini yaşadı. Kanarya, 2017'nin dışında 2016 ve 2018'de de final oynadı. Fenerbahçe, 2016'de CSKA Moskova'ya, 2018'de ise Real Madrid'e kaybetmişti.
FENERBAHÇE BEKO AVRUPA ŞAMPİYONU! ????????— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) May 25, 2025
24/25 EUROLEAGUE CHAMPIONS! ????#Yellow7egacy #EuroLeague pic.twitter.com/gntbpkjOcF