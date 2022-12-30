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Anadolu Efes Maccabi Tel Aviv'e kayıp

EuroLeague 16.hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 23:58
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EuroLeague'de Anadolu Efes Maccabi Tel Aviv'e kayıp

Anadolu Efes Maccabi Tel Aviv'e kayıp
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THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 16. hafta karşılaşmasında Maccabi Tel Aviv ile temsilcimiz Anadolu Efes kozlarını paylaştı. Mücadeleyi uzun süre önde götüren Anadolu Efes, Maccabi'ye 80-72 mağlup oldu.

Temsilcimiz bu mağlubiyetle beraber 16. maçında 8. mağlubiyetini aldı. Maccabi Tel Aviv ise galibiyet sayısını 9'a yükseltti.

PERİYOT SONUÇLARI

1. PERİYOT: Maccabi Tel Aviv 26-19 Anadolu Efes

2. PERİYOT: Maccabi Tel Aviv 44-45 Anadolu Efes

3. PERİYOT: Maccabi Tel Aviv 57-65 Anadolu Efes

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