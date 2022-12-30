Anadolu Efes Maccabi Tel Aviv'e kayıp

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 16. hafta karşılaşmasında Maccabi Tel Aviv ile temsilcimiz Anadolu Efes kozlarını paylaştı. Mücadeleyi uzun süre önde götüren Anadolu Efes, Maccabi'ye 80-72 mağlup oldu.

Temsilcimiz bu mağlubiyetle beraber 16. maçında 8. mağlubiyetini aldı. Maccabi Tel Aviv ise galibiyet sayısını 9'a yükseltti.

PERİYOT SONUÇLARI

1. PERİYOT: Maccabi Tel Aviv 26-19 Anadolu Efes

2. PERİYOT: Maccabi Tel Aviv 44-45 Anadolu Efes

3. PERİYOT: Maccabi Tel Aviv 57-65 Anadolu Efes

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