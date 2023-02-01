Anadolu Efes hata yapmadı

Turkish Airlines EuroLeague'in 22. haftasında Anadolu Efes, evinde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı ağrladı.

Efes, karşılaşmadan 80-70'lik galibiyetle ayrıldı.

Kaybettiği son 5 maçta da son periyotlarına önde girmesine rağmen üstünlüğünü koruyamamış olan Anadolu Efes, Zalgiris karşısında 25-21'lik son çeyrek skoruyla hata yapmadı.

Üst üste 2 yenilginin ardından yeniden galibiyete uzanan Anadolu Efes, 22 maç sonunda 11 galibiyete ulaştı.

4 maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste 2. yenilgisini alan Zalgiris Kaunas ise 22 maç sonunda 12 galibiyette kaldı.