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Anadolu Efes hata yapmadı

EuroLeague'de Anadolu Efes, Zalgris'i ağırladı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 22:34
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EuroLeague'de Anadolu Efes Zalgris'i mağlup etti

Anadolu Efes hata yapmadı
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Turkish Airlines EuroLeague'in 22. haftasında Anadolu Efes, evinde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı ağrladı. 
Efes, karşılaşmadan 80-70'lik galibiyetle ayrıldı.

Kaybettiği son 5 maçta da son periyotlarına önde girmesine rağmen üstünlüğünü koruyamamış olan Anadolu Efes, Zalgiris karşısında 25-21'lik son çeyrek skoruyla hata yapmadı. 

Üst üste 2 yenilginin ardından yeniden galibiyete uzanan Anadolu Efes, 22 maç sonunda 11 galibiyete ulaştı. 
4 maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste 2. yenilgisini alan Zalgiris Kaunas ise 22 maç sonunda 12 galibiyette kaldı.

 

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