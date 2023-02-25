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Guduric EuroLeague'de 25. haftanın MVP'si oldu

THY Euroleague'in 25. haftasında Fenerbahçe Beko’nun Partizan’ı 97-94 yendiği mücadelede 25 sayı üreten Marko Guduric, haftanın MVP’si seçildi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 17:30
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Eurolegue'in 25. haftasının MVP'si Guduric

Guduric EuroLeague'de 25. haftanın MVP'si oldu
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THY Euroleague'in 25. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Partizan'ın konuğu oldu. Mücadeleyi 97-94 kazanan sarı-lacivertliler de 25 sayı katkısı sağlayan Marko Guduric haftanın MVP'si oldu.

Euroleague resmi internet sitesinden yapılan açıklama, “Altın gibi bir deplasman galibiyetinde sergilediği olağanüstü bireysel performans, Fenerbahçe Beko İstanbul takımından Marko Guduric'in , 35 performans endeksi puanıyla Normal Sezon 25. Tur MVP'si ödülünü kazanmasını sağladı” ifadelerine yer verildi.

Guduric, Partizan karşısında 25 sayı, 7 asist ve 2 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.

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