30 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • İmamoğlu'nun ne zaman görevden alınacağını açıkladı

İmamoğlu'nun ne zaman görevden alınacağını açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2 yıl 7 ay hapis cezası alması sonrası siyasi yasağın ne zaman uygulanacağı ile ilgili kulis bilgisi sızdı. Söz konusu habere göre, İmamoğlu’nun ocak ayının ilk günlerinde görevden alınması bekleniyor.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 10:31
Takip Et

Euronews İmamoğlu’nun ne zaman görevden alınacağını açıkladı

İmamoğlu'nun ne zaman görevden alınacağını açıkladı
+
Aa
-

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla aldığı hapis cezasının yankıları sürerken, kulislerde İmamoğlu'nun İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı "terör soruşturması"nda önümüzdeki günlerde görevden alınacağı yönünde bir beklenti var.

Ekrem İmamoğlu'nun hakaret davasında aldığı siyasi yasak ve hapis cezası sonrası dikkatler İBB'ye yönelik başlatılan terör soruşturmasında. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kasım ayında gazetecilerin yönelttiği, "Terör soruşturması sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacak mı?" sorusuna "Bu tip bir kayyum, böyle bir değerlendirme gündemimizde yok" yanıtını vermişti.

Euronews’in edindiği kulis bilgisine göre İBB’ye bir kayyım ataması beklenmiyor ancak ocak ayının ilk günlerinde Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılması yönünde bir beklenti var. Belediyede bu yönde hazırlıkların olduğu ve pek çok çalışanın da iş aramaya başladığı belirtildi.

Euronews'e konuşan kaynak görevden uzaklaştırma söz konusu olduğundan Belediye Meclis'inde yeni başkanın atamasının yapılacağını ifade etti. İçişleri Bakanı Soylu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu'nu hakaret davasında suçlu bulunduğu için görevden alamayacağını, ancak terör soruşturmalarında İçişleri Bakanlığının böyle bir yetkisinin olduğunu söylemişti.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ataman K.
30.12.2022 11:02
Cüreti de aştı bunlar. Dur diyecek yok mu?  
 
vardır planları
30.12.2022 10:54
2-3 ay erken almalarının nedeni seçime kadar görevden almalarının haklı olduklarının propagandasını yapıp seçmenin kafasını karıştırmak kendilerine çekmek içindir..  
 
Yazık
30.12.2022 10:54
Seçim yaklaşırken para lazım. Beleş otobüs, miting alanı lazım. Kayyumda atansa meclisten AKP li de seçilse sonuçta İBB'nin parası AKP ye akacak.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
1
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
2
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Z kuşağı kararını verdi
3
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
4
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
5
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
6
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
7
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿Selçuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Selçuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Selçuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İzmir'de deprem
﻿İzmir'de deprem
﻿İzmir'de deprem
﻿Adana Pozantı SYDV geçici işçi alacak
﻿Adana Pozantı SYDV geçici işçi alacak
﻿Adana Pozantı SYDV geçici işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.