Euronun patronundan flaş karar

Düzenleme: Kaynak: AA
Euronun patronundan flaş karar

Avrupa Merkez Bankası ECB, Amerika Merkez Bankası'ndan önce davrandı, piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü

Avrupa Merkez Bankası ECB'den ilk faiz indirimi kararı geldi. Avrupa'daki borsalar pozitif bir seyirdeydi ve bugün ECB'nin 25 baz puan faiz indirimine gideceği yönünde...Analistler de faiz indirimine gidileceğine kesin gözüyle bakıyordu. Ve öyle de oldu. Böylece ECB faiz indirim düğmesine basmış oldu. Bu indirimle birlikte faiz yüzde 4,25'e çekildi.

Avrupa Merkez Bankası piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. Şimdi bu kararın ardından ECB Başkan Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.

Lagerde ilk yaptığı açıklamada" para politikası finansman koşullarını kısıtladı, talebi azalttı. Enflasyon içi yüzde 2 hedef için kararlıyız" dedi

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