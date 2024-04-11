Euro’nun patronundan flaş karar. Piyasaların gözü bu sinyaldeydi

Kaynak: AA
Euro’nun patronundan flaş karar. Piyasaların gözü bu sinyaldeydi
Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri dahilinde sabit bıraktı. Banka faiz artışlarına başladığı dönemin ardından ilk kez indirim mesajı verdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentilere paralel şekilde sabit bıraktı.

ECB'den para politikası kararına dair yapılan açıklamada, Bankanın refinansman faizini yüzde 4,50, mevduat faizini yüzde 4 ve marjinal fonlama faizini yüzde 4,75'te sabit tuttuğu aktarıldı.

Ayrıca ECB, güncellenen ekonomik tahminlerin yeterli alana işaret etmesi durumunda, faiz indirimine işaret eden bir ifadeyi ilk defa açıklamasına ekledi.

ECB, Temmuz 2022'den sonra arka arkaya 10 toplantıda faiz oranlarını toplamda 450 baz puan artırmıştı.

TEMEL GÖSTERGELERDE İYİLEŞME VURGUSU

Enflasyonun, gıda ve ürün fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle güç kaybetmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, enflasyona ilişkin temel göstergelerin çoğunda iyileşme olduğu ve ücret artışının yavaşladığı aktarıldı.

euro1.jpg

Söz konusu açıklamada, "Finansman koşulları kısıtlayıcı olmaya devam ediyor. Geçmişteki faiz artışları talep üzerinde baskıyı sürdürüyor. Bu durum enflasyonun aşağı çekilmesine yardımcı oluyor. Ancak yurt içi fiyat baskıları güçlü ve hizmet fiyatları enflasyonunu yüksek tutuyor." ifadelerini kullandı.

EURO’NUN PATRONU LAGARDE: YÜZDE 2'Yİ BEKLEMEYECEĞİZ

Başkanı Christine Lagarde karar sonrası yaptığı açıklamada Banka'nın "gerekli kararları" almak için enflasyon yüzde 2'ye ulaşana kadar beklemeyeceğini söyledi.

euro3.jpgLAGARDE'IN KONUŞMASININ ŞU İFADELER DİKKAT ÇEKTİ:

* Birkaç üye nisan ayında aldığımız sınırlı verilere dayanarak faiz oranlarını düşürmek için enflasyon konusunda yeterince güvende hissetti.

* Ancak, haziran ayında çok daha fazla veri alacağız.

* Güveni pekiştirme ihtiyacı konusunda rahat olan üyelerin çok büyük bir çoğunluğunun fikir birliğine varmaya karar verdi.

* Yeni verilerin bizim umutlarımızı teyit edip etmediklerini belirleyeceğiz.

* Dezenflasyon devam ederse faiz patikası bunu yansıtacak.

* Enflasyonun her öğesi yüzde 2 hedefine dönene kadar beklemeyeceğiz.

İlgili Haberler
Konut kredisi faizlerinde son durum. İşte banka banka yeni liste
Mahfi Eğilmez Dünya Bankası ile IMF arasındaki farkı açıkladı. Şimşek açıkladı soru yağmuru başladı
Amerika’da bütçe açık verdi. Geçen seneye göre yüzde 23 arttı
Son Haberler
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı Gündem
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı
Olympiakos Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu. İsmail Kartal'dan büyük sürpriz Spor
Olympiakos Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu. İsmail Kartal'dan büyük sürpriz
YSK 2 il merkezi ile 26 ilçedeki başvuruları reddetti Gündem
YSK 2 il merkezi ile 26 ilçedeki başvuruları reddetti
Silahlı kavgada bir tutuklama Yaşam
Silahlı kavgada bir tutuklama
Yaylaya düşen çığ evleri yerle bir etti Yaşam
Yaylaya düşen çığ evleri yerle bir etti
Lüks marka fiyatlarıyla şaşırttı: Koli bandı görünümlü bileklik 35 bin lira Video
Lüks marka fiyatlarıyla şaşırttı: Koli bandı görünümlü bileklik 35 bin lira
On binlerce kişi bayramda oraya akın etti. İlçe araç girişine kapatıldı, çevik kuvvet sevk edildi Gündem
On binlerce kişi bayramda oraya akın etti. İlçe araç girişine kapatıldı, çevik kuvvet sevk edildi