Euro’nun patronundan flaş karar. Piyasaların gözü bu sinyaldeydi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentilere paralel şekilde sabit bıraktı.

ECB'den para politikası kararına dair yapılan açıklamada, Bankanın refinansman faizini yüzde 4,50, mevduat faizini yüzde 4 ve marjinal fonlama faizini yüzde 4,75'te sabit tuttuğu aktarıldı.

Ayrıca ECB, güncellenen ekonomik tahminlerin yeterli alana işaret etmesi durumunda, faiz indirimine işaret eden bir ifadeyi ilk defa açıklamasına ekledi.

ECB, Temmuz 2022'den sonra arka arkaya 10 toplantıda faiz oranlarını toplamda 450 baz puan artırmıştı.

TEMEL GÖSTERGELERDE İYİLEŞME VURGUSU

Enflasyonun, gıda ve ürün fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle güç kaybetmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, enflasyona ilişkin temel göstergelerin çoğunda iyileşme olduğu ve ücret artışının yavaşladığı aktarıldı.

Söz konusu açıklamada, "Finansman koşulları kısıtlayıcı olmaya devam ediyor. Geçmişteki faiz artışları talep üzerinde baskıyı sürdürüyor. Bu durum enflasyonun aşağı çekilmesine yardımcı oluyor. Ancak yurt içi fiyat baskıları güçlü ve hizmet fiyatları enflasyonunu yüksek tutuyor." ifadelerini kullandı.

EURO’NUN PATRONU LAGARDE: YÜZDE 2'Yİ BEKLEMEYECEĞİZ

Başkanı Christine Lagarde karar sonrası yaptığı açıklamada Banka'nın "gerekli kararları" almak için enflasyon yüzde 2'ye ulaşana kadar beklemeyeceğini söyledi.

LAGARDE'IN KONUŞMASININ ŞU İFADELER DİKKAT ÇEKTİ:

* Birkaç üye nisan ayında aldığımız sınırlı verilere dayanarak faiz oranlarını düşürmek için enflasyon konusunda yeterince güvende hissetti.

* Ancak, haziran ayında çok daha fazla veri alacağız.

* Güveni pekiştirme ihtiyacı konusunda rahat olan üyelerin çok büyük bir çoğunluğunun fikir birliğine varmaya karar verdi.

* Yeni verilerin bizim umutlarımızı teyit edip etmediklerini belirleyeceğiz.

* Dezenflasyon devam ederse faiz patikası bunu yansıtacak.

* Enflasyonun her öğesi yüzde 2 hedefine dönene kadar beklemeyeceğiz.