Eurostat açıkladı. En yüksek borç oranı Yunanistan'da

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat, Euro Bölgesindeki kamu borcu oranlarını açıkladı. Eurostat'a göre kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya(GSYH) oranı geçen yılın son çeyreğine göre yüzde 88,6 olarak açıklandı.

Euro Bölgesi'nde kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 88,6 olarak belirlendi.

Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi'nde ücüncü çeyrekte yüzde 89,6 olan kamu borcu oranı 2023'ün son çeyreğinde gerileme yaşadı.

Avrupa Birliği'nde ise kamu borcunun Gayri Safi Milli Hasıla'ya oranı dördüncü çeyrekte düşerek, yüzde 81,7 seviyesinde ölçüldü.

YUNANİSTAN'IN BORCU YÜKSELDİ

Euro Bölgesi'nin toplam kamu borcu 12 trilyon 732 Milyar euro, Avrupa Birliği'nin ise 13 Trilyon 863 milyar euroyu bulduğu kayıtlarda yer aldı. Avrupa Birliği Ülkeleri arasında Gayri Safi Hasıla'ya göre en fazla olduğu ülke yüzde 161,9 olarak Yunanistan olarak açıklandı. Yunanistan'ı İtalya,Fransa,İspanya ve Belçika takip etti. Avrupa Birliği'nde bütçe açığı en yüksek ülkeler, İtalya, Macaristan ve Romanya'da olduğu belirtildi.